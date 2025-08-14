Terroristas explodiram um importante gasoduto no noroeste do Paquistão, suspendendo o abastecimento à maior província do país, Punjab, informou a polícia.
O incidente, o mais recente de uma série de explosões semelhantes nos últimos meses, ocorreu no distrito de Lakki Marwat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, disse o porta-voz da polícia local, Amir Khan, à imprensa na quarta-feira.
Os terroristas detonaram explosivos colocados no gasoduto, disse ele, acrescentando que a explosão causou a suspensão do fornecimento de gás à região de Mianwali, em Punjab.
Este foi o quarto ataque no mesmo local em menos de três meses.
Não houve nenhuma reivindicação imediata de responsabilidade pela explosão.
No entanto, as forças de segurança culpam o grupo terrorista Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), que tem um extenso histórico de ataques às forças de segurança e instalações governamentais.
As forças de segurança realizaram uma operação de busca na área para encontrar os autores.
Lakki Marwat é há muito tempo um foco de terrorismo e violência, com o TTP realizando vários ataques às forças de segurança, particularmente a policiais, nos últimos anos.