Terroristas explodiram um importante gasoduto no noroeste do Paquistão, suspendendo o abastecimento à maior província do país, Punjab, informou a polícia.

O incidente, o mais recente de uma série de explosões semelhantes nos últimos meses, ocorreu no distrito de Lakki Marwat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, disse o porta-voz da polícia local, Amir Khan, à imprensa na quarta-feira.

Os terroristas detonaram explosivos colocados no gasoduto, disse ele, acrescentando que a explosão causou a suspensão do fornecimento de gás à região de Mianwali, em Punjab.

Este foi o quarto ataque no mesmo local em menos de três meses.

Não houve nenhuma reivindicação imediata de responsabilidade pela explosão.