Vários comandantes militares iranianos de alto nível e cientistas nucleares foram mortos em ataques aéreos israelitas em grande escala que visaram Teerão e outras cidades do país na madrugada de sexta-feira, segundo a imprensa estatal iraniana.

Os principais alvos dos ataques incluem as residências de alguns comandantes de alto nível do exército iraniano, do Corpo de Guardas da Revolução e da instalação de enriquecimento de urânio de Natanz.

A agência de notícias semi-oficial Tasnim identificou os cientistas assassinados como Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motablizadeh, Mohammed Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi.

Entre os mortos contam-se o Major-General Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o General Hossein Salami, chefe do Corpo de Guardas da Revolução (IRGC), e o comandante superior do IRGC, General Gholam Ali Rashid, chefe do quartel-general central das forças armadas iranianas.

Os ataques israelitas também custaram a vida a importantes cientistas nucleares iranianos, incluindo Fereydoon Abbasi, Ahmadreza Zolfaqari, Mohammad Mehdi Tehranchi e Abdolhamid Minoucher.

Abbasi, antigo legislador, já tinha sobrevivido a uma tentativa de assassínio em 2010.

Os ataques israelitas começaram por volta das 3h00 locais (23h30 GMT) e visaram instalações militares e nucleares, bem como zonas residenciais, segundo informações dos meios de comunicação social iranianos.

Entre os locais atingidos em Teerão estão bairros nobres do norte, como Qeytariyeh, Niavaran, Nobonyad, Mahallati, Kamraniyeh, Saadatabad e Andarzgoo. Outras áreas atingidas incluíram Mehrabad, Narmak, Sattarkhan, Farahzadi e outros distritos da capital.

Fora de Teerão, a instalação nuclear de Natanz, na província de Isfahan, no centro do Irão, também foi atingida. Vídeos que circulam na Internet mostram chamas e nuvens de fumo a subir perto das instalações, enquanto a Agência Internacional da Energia Atómica também confirmou que “as instalações de Natanz (estavam) entre os alvos”.

O complexo militar de Parchin, situado a cerca de 30 quilómetros a sudeste de Teerão, também terá sido atingido, juntamente com várias outras bases militares na capital.

Reportagens dos meios de comunicação social referiram ainda ataques a instalações militares na província de Mazandaran, no norte do país.

Segundo fontes locais, foram igualmente registadas explosões em várias outras cidades, incluindo Qom, Khorramabad, Hamedan, Tabriz, Piranshahr, Azerbaijão Ocidental, Kermanshah, Ilam e Arak.

Irão promete “punição severa”

Em resposta aos ataques, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, emitiu uma declaração muito firme, condenando a agressão e prometendo uma retaliação severa.

“O regime sionista cometeu um crime no nosso querido país, hoje de madrugada, com as suas mãos satânicas e manchadas de sangue. Revelou a sua natureza maliciosa ainda mais do que antes, atacando zonas residenciais”, afirmou.

“O regime [sionista] deve preparar-se para uma punição severa. Pela graça de Deus, o poderoso braço das Forças Armadas da República Islâmica não os deixará impunes”.

A declaração confirmou que vários comandantes militares e cientistas iranianos foram mortos nos ataques, ao mesmo tempo que sublinhou que os seus sucessores continuarão imediatamente as suas missões.

“Com este crime, o regime sionista preparou para si próprio um destino amargo e doloroso, que verá definitivamente”, disse Khamenei.

O Brigadeiro-General Abolfazl Shekarchi, porta-voz chefe das Forças Armadas iranianas, também emitiu um severo aviso, declarando que Israel “pagará um preço elevado”.

“Devem esperar uma resposta dura das Forças Armadas, e vão recebê-la. Não há motivo para preocupação. Tanto os EUA como o regime sionista vão enfrentar uma resposta severa”, disse Shekarchi à TV estatal iraniana.

Os ataques israelitas surgem num contexto de tensões regionais acrescidas, exacerbadas pelas recentes ameaças de altos responsáveis israelitas, incluindo o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, de lançar ataques contra as infra-estruturas nucleares iranianas.

A escalada lança também dúvidas sobre o futuro das negociações nucleares entre Teerão e Washington. A sexta ronda de negociações indirectas, agendada para domingo, será provavelmente cancelada, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Baixas e ataques, Altos funcionários mortos:

- Major-general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior militar iraniano;

- General Hossein Salami, chefe do IRGC;

- General Gholam Ali Rashid, comandante superior do IRGC;

- Fereydoon Abbasi, cientista nuclear;

- Mohammad Mehdi Tehranchi, cientista nuclear;

- Abdolhamid Minoucher, cientista nuclear;

- Ahmadreza Zolfaqari, cientista nuclear;

- Amirhossein Feqhi, cientista nuclear;

- Motalleblizadeh, cientista nuclear.

Cidades e sítios visados:

- Instalação nuclear de Natanz;

- Instalação nuclear de Parchin;

- Quartel-general das Forças Armadas de Teerão;

- Qeytariyeh, Teerão;

- Niavaran, Teerão;

- Chitgar, Teerão;

- Mehrabad, Teerão;

- Complexo Mahallati, Teerão;

- Complexo Shahid Chamran Nobonyad, Teerão;

- Kamraniyeh, Teerão;

- Narmak, Teerão;

- Saadatabad, Teerão;

- Andarzgoo, Teerão;

- Sattarkhan, Teerão;

- Complexo Shahid Dehghani, Teerão;

- Farahzadi, Teerão;

- Ozgul, Teerão;

- Qom;

- Khorramabad;

- Hamedan;

- Parchin;

- Qasr-e Shirin;

- Tabriz;

- Azerbaijão Ocidental;

- Piranshahr;

- Kermanshah;

- Ilam;

- Arak.