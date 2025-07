O Presidente Donald Trump classificou os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas como um «sucesso militar espetacular», mas especialistas em segurança afirmaram que a infraestrutura de energia atómica de Teerão está longe de ter sido destruída.

Bombardeiros furtivos B52 dos EUA lançaram bombas antibunker e mísseis Tomahawk foram disparados contra três instalações nucleares iranianas, numa das escaladas mais evidentes do conflito entre Israel e o Irão, potencialmente arrastando o Médio Oriente para a beira de uma guerra regional mais ampla.

O ataque do Presidente Trump ao Irão também foi contra a sua promessa de longa data de retirar os EUA dos conflitos no Médio Oriente e entrou em conflito direto com o prazo de duas semanas que ele deu a Teerão para reconsiderar o seu programa nuclear.

Após os ataques, Trump recorreu ao seu discurso já familiar, alegando que as capacidades nucleares do Irão foram «completamente e totalmente destruídas».

As três instalações nucleares visadas pelos EUA incluem Natanz, a maior instalação de enriquecimento de urânio do Irão, e o centro de Isfahan, um laboratório e instituto de investigação que continha uma quantidade muito pequena de material nuclear, de acordo com Mohammed Eslami, professor de relações internacionais da Universidade do Minho.

A mais importante de todas as instalações nucleares iranianas atingidas pelos EUA é a central de Fordow, uma instalação nuclear subterrânea enterrada a 80 a 90 metros de profundidade numa cordilheira perto de Qom, uma cidade sagrada e centro do establishment clerical do Irão.

O complexo de Fordow foi alvo de bombas GBU 57, que só os EUA possuem.

Quais são os danos?

Apesar da afirmação de Trump, especialistas expressam dúvidas se os EUA realmente conseguiram atingir o núcleo nuclear do Irão.

“O poder de penetração máximo do GBU 57 é de apenas 60 metros, então é seguro dizer que as centrífugas de Fordow não foram danificadas”, disse Eslami à TRT World, referindo-se às máquinas usadas para purificar urânio em diferentes níveis.

“O que aconteceu até agora foi apenas um ataque aos túneis de entrada. Portanto, todos os ataques às instalações nucleares não eliminaram a capacidade nuclear do Irão e seu potencial para desenvolver a bomba”, diz o professor especialista em proliferação de armas convencionais e não convencionais no Médio Oriente.

O Irão também disse, logo após o ataque dos EUA, que conseguiu esvaziar as três instalações nucleares de homens e materiais antes do lançamento das bombas.

Um jornalista baseado em Teerão, que falou sob condição de anonimato, disse à TRT World que eles têm “imagens que mostram o Irão a retirar os materiais nucleares de Fordow há dois dias”.

No entanto, ela reconheceu que Natanz e as instalações experimentais de Khondab, localizadas em Arak, estão fora de serviço, enquanto a central nuclear de Bushehr continua em funcionamento. No geral, não seria incorreto afirmar que o Irão perdeu uma parte significativa das suas capacidades nucleares, acrescenta ela.

Um ex-diplomata iraniano de alto escalão envolvido em negociações nucleares anteriores com nações ocidentais analisou a questão de uma perspectiva diferente.

“A tecnologia e o know-how sobre enriquecimento não podem ser destruídos por bombardeios”, disse o diplomata aposentado à TRT World, falando sob condição de anonimato.

Especialistas ocidentais também chamam a atenção para o caráter indestrutível do know-how nuclear iraniano.

«Bombardear Fordow — e o que quer que venha depois — pode não atrasar os esforços de enriquecimento do Irão por muito tempo», alertou James M. Acton, diretor do programa de política nuclear da Carnegie Endowment for International Peace.

Embora Israel tenha consistentemente visado cientistas nucleares iranianos, «centenas ou, mais provavelmente, milhares de cientistas e técnicos» foram empregados no programa de enriquecimento do país, de acordo com Acton.

Doreen Horschig, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, também considera que, mesmo que os ataques militares dos EUA destruam efetivamente as principais instalações iranianas, «a base de conhecimento em torno do enriquecimento de urânio, da tecnologia de reatores e do ciclo de combustível necessário para sustentar a fissão nuclear permaneceria intacta».

E Yousry Abushady, ex-inspetor-chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) em Viena, descartou os ataques dos EUA às instalações nucleares do Irão como uma “manobra da mídia” durante uma entrevista recente.

Como o Irão prometeu tomar medidas legais contra os EUA, especialistas também apontaram a Carta das Nações Unidas, que proíbe qualquer ataque militar a programas nucleares pacíficos.

A AIEA indicou publicamente que não há provas que demonstrem que o programa nuclear do Irão tenha como objetivo construir uma bomba atómica.

O ex-diplomata iraniano, que esteve envolvido no processo de adoção de uma resolução da AIEA em 1990, afirma que os ataques dos EUA violaram «a Carta das Nações Unidas, o estatuto da AIEA e, eventualmente, o direito internacional».

O Conselho de Segurança da ONU deve «agir imediatamente e os Estados-membros devem ajudar o país atacado», que é o Irão, acrescenta ele.

O ex-diplomata iraniano não é o único a defender esta opinião.

Mohamed ElBaradei, ex-diretor-geral da AIEA, também salientou que os ataques ao Irão foram levados a cabo por dois Estados com armas nucleares, os EUA e Israel. Israel não reconhece o seu estatuto nuclear e não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

Como o Irão irá responder?

Pouco depois dos ataques dos EUA, Teerão prometeu retaliar com toda a força e prometeu «escrever o fim da história».

Esmaili, o académico, acredita que o Irão irá responder «a 100%» aos ataques dos EUA em diferentes frentes.

No plano militar, Teerão «atacará» as bases e forças navais dos EUA na região, enquanto bloqueará geopoliticamente o estratégico Estreito de Ormuz para interromper o fluxo de petróleo, afirma. Teerão também provavelmente se retirará do TNP e começará a desenvolver uma bomba nuclear, acrescenta Esmaiili.

Ele também alerta que uma resposta militar iraniana «ocorrerá em breve».

Mas até que ponto? «Não sabemos», diz ele, salientando que «o volume da retaliação é mais importante do que a retaliação em si».

Enquanto alguns analistas dizem que o Irão não pode resistir a tanta pressão dos EUA e de Israel, Esmaili afirma que «não se trata do que o Irão pode fazer, mas sim do que o Irão fará».

Ele enfatiza que “os iranianos não se renderiam, com certeza. Pelo menos por enquanto!”

Ele também ressalta que Khamenei não se submeterá e, mesmo que fosse morto, o próximo líder poderia ser ainda mais linha-dura do que ele.

“Khamenei é bastante liberal, moderado e de mente aberta em comparação com outros mulás revolucionários. Isso torna a história muito complexa.”