O Presidente russo, Vladimir Putin, propôs à Ucrânia, no domingo, retomar as conversações de paz diretas em Istambul, a partir de 15 de maio.

Putin disse, numa conferência de imprensa em Moscovo, que iria telefonar na segunda-feira ao Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e solicitar uma plataforma para as conversações, a fim de discutir as vias para a paz com a Ucrânia.

A Rússia está preparada para negociar sem condições prévias.

"Está atualmente em curso uma guerra e sugerimos que se retomem as negociações. Aqueles que procuram verdadeiramente a paz apoiarão esta iniciativa", afirmou.

O Presidente acrescentou que um novo cessar-fogo poderia potencialmente ser negociado em Istambul.

“As nossas propostas estão sobre a mesa e a escolha cabe às autoridades ucranianas e aos seus supervisores”, afirmou.

A Rússia e a Ucrânia realizaram conversações em Istambul em março de 2022 e chegaram a acordo para um rascunho de acordo de paz.

