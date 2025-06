Agentes do Serviço de Segurança Nacional da Arménia chegaram à residência do Católico de Todos os Arménios, Garigin II, para prender o Arcebispo Mikael Adjaphanyan, dois dias depois de as autoridades terem afirmado ter frustrado um alegado plano de golpe de Estado para derrubar o governo.

Os agentes da autoridade visitaram o território de Holy Etchmiadzin, a sede espiritual e administrativa da Igreja Apostólica Arménia (AAC), de acordo com o advogado Migran Poghosyan, que esteve presente no local, segundo o jornal Hraparak.

O advogado Poghosyan disse que os agentes da autoridade perguntaram por Ajapakhyan, chefe da diocese de Shirak da AAC, que deveria participar numa reunião no final do dia.

Anteriormente, foi iniciado um processo penal contra Ajapakhyan sob a acusação de apelos públicos à usurpação do poder, à violação da integridade territorial, à renúncia à soberania ou ao derrube violento da ordem constitucional. A pena máxima para este crime é de cinco anos de prisão.

O líder da Igreja, Garigin II, apelou à demissão do Primeiro-Ministro, Nikol Pashinyan, desde que a Arménia perdeu uma guerra para o Azerbaijão, em 2020.

No ano passado, os protestos em massa liderados por Bagrat Galstanyan, um arcebispo e líder do movimento de oposição Holy Struggle, também apelaram à demissão de Pashinyan devido à derrota do país contra o Azerbaijão. Foi detido na quarta-feira, juntamente com muitos outros.