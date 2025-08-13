A Coreia do Norte denunciou o plano de Israel de anexar e ocupar totalmente a Faixa de Gaza, informou a mídia estatal.
“A “decisão” do Gabinete israelita sobre a ocupação completa da Faixa de Gaza da Palestina é um acto claro de violação do direito internacional”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) na terça-feira.
As declarações de Pyongyang surgiram depois de o Gabinete de Guerra de Israel ter aprovado na sexta-feira o plano faseado do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu para reocupar Gaza na sua totalidade.
O porta-voz afirmou que a medida “mostra claramente a intenção criminosa de Israel de se apoderar do território internacionalmente reconhecido da Palestina”, salientando que Gaza é uma parte inseparável do território palestiniano.
A Coreia do Norte “denuncia e rejeita veementemente o acto criminoso de Israel de se apoderar do território, o que agrava a crise humanitária na Faixa de Gaza e viola arbitrariamente a paz e a estabilidade na região do Médio Oriente”, disse o funcionário.
“Exigimos veementemente que Israel pare imediatamente com o ataque armado ilegal contra os palestinianos e se retire completamente da Faixa de Gaza”, acrescentou o porta-voz.
Genocídio de Israel em Gaza
Israel matou mais de 61.500 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na sua carnificina na Faixa de Gaza.
Cerca de 11.000 palestinianos estão soterrados sob os escombros de casas destruídas, de acordo com a agência de notícias oficial palestiniana WAFA.
No entanto, especialistas afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa ser cerca de 200.000.
Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra os palestinianos no enclave sitiado.