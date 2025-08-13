A Coreia do Norte denunciou o plano de Israel de anexar e ocupar totalmente a Faixa de Gaza, informou a mídia estatal.

“A “decisão” do Gabinete israelita sobre a ocupação completa da Faixa de Gaza da Palestina é um acto claro de violação do direito internacional”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) na terça-feira.

As declarações de Pyongyang surgiram depois de o Gabinete de Guerra de Israel ter aprovado na sexta-feira o plano faseado do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu para reocupar Gaza na sua totalidade.

O porta-voz afirmou que a medida “mostra claramente a intenção criminosa de Israel de se apoderar do território internacionalmente reconhecido da Palestina”, salientando que Gaza é uma parte inseparável do território palestiniano.

A Coreia do Norte “denuncia e rejeita veementemente o acto criminoso de Israel de se apoderar do território, o que agrava a crise humanitária na Faixa de Gaza e viola arbitrariamente a paz e a estabilidade na região do Médio Oriente”, disse o funcionário.

“Exigimos veementemente que Israel pare imediatamente com o ataque armado ilegal contra os palestinianos e se retire completamente da Faixa de Gaza”, acrescentou o porta-voz.

Genocídio de Israel em Gaza