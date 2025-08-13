GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Coreia do Norte condena plano israelita de ocupação total de Gaza
Pyongyang diz que a decisão do Gabinete israelita viola o direito internacional e revela intenções de "gangsters" de se apoderar do território palestiniano.
Coreia do Norte condena plano israelita de ocupação total de Gaza
Pyongyang afirma que a decisão do gabinete israelita viola o direito internacional. / Reuters
há 15 horas

A Coreia do Norte denunciou o plano de Israel de anexar e ocupar totalmente a Faixa de Gaza, informou a mídia estatal.

“A “decisão” do Gabinete israelita sobre a ocupação completa da Faixa de Gaza da Palestina é um acto claro de violação do direito internacional”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) na terça-feira.

As declarações de Pyongyang surgiram depois de o Gabinete de Guerra de Israel ter aprovado na sexta-feira o plano faseado do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu para reocupar Gaza na sua totalidade.

O porta-voz afirmou que a medida “mostra claramente a intenção criminosa de Israel de se apoderar do território internacionalmente reconhecido da Palestina”, salientando que Gaza é uma parte inseparável do território palestiniano.

A Coreia do Norte “denuncia e rejeita veementemente o acto criminoso de Israel de se apoderar do território, o que agrava a crise humanitária na Faixa de Gaza e viola arbitrariamente a paz e a estabilidade na região do Médio Oriente”, disse o funcionário.

“Exigimos veementemente que Israel pare imediatamente com o ataque armado ilegal contra os palestinianos e se retire completamente da Faixa de Gaza”, acrescentou o porta-voz.

Genocídio de Israel em Gaza

Recomendado

Israel matou mais de 61.500 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na sua carnificina na Faixa de Gaza.

Cerca de 11.000 palestinianos estão soterrados sob os escombros de casas destruídas, de acordo com a agência de notícias oficial palestiniana WAFA.

No entanto, especialistas afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa ser cerca de 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra os palestinianos no enclave sitiado.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us