A Arábia Saudita e a Indonésia assinaram acordos de investimento e memorandos de entendimento no valor de cerca de 27 mil milhões de dólares durante uma visita oficial do Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, ao Reino Unido, de acordo com um comunicado conjunto divulgado na quarta-feira pela Agência de Imprensa Saudita.

Os acordos, assinados entre entidades do sector privado de ambos os países, abrangem vários sectores, incluindo energia limpa, indústrias petroquímicas e serviços de combustível para aviação.

Colaboração em questões regionais

Na sua declaração conjunta, a Arábia Saudita e a Indonésia também reafirmaram o seu apoio à causa palestiniana e manifestaram a sua preocupação com a actual crise humanitária em Gaza.

Ambos os países condenaram o recurso de Israel à fome e aos bloqueios contra civis, rejeitaram qualquer deslocação forçada de palestinianos e reiteraram o seu apoio a uma solução de dois Estados baseada nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital de um Estado palestiniano independente.

Apesar dos apelos internacionais a um cessar-fogo, o genocídio militar de Israel em Gaza tem continuado desde outubro de 2023.

Mais de 57.000 palestinianos foram mortos, a maioria dos quais mulheres e crianças.

Relativamente à Síria, a declaração sublinhou a importância de respeitar a soberania e a integridade territorial da Síria.

Ambas as nações rejeitaram a interferência estrangeira e condenaram os repetidos ataques israelitas em território sírio.

Congratularam-se igualmente com o levantamento das sanções ocidentais contra a Síria, considerando-o um passo em direção à reconstrução e ao regresso dos refugiados.