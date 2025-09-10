Um diplomata russo afirmou na quarta-feira que a Polónia não apresentou nenhuma evidência de que os drones abatidos no seu território eram de origem russa, informou a agência estatal russa RIA.

"Consideramos as acusações infundadas. Não foi apresentada qualquer evidência de que esses drones sejam de origem russa", disse Andrey Ordash, encarregado de negócios da Rússia na Polónia, segundo a agência.

Ordash foi convocado pelas autoridades polacas, informaram os media estatais russos. Ele declarou à RIA Novosti que foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para uma reunião às 12h (10h GMT), enfatizando que Varsóvia ainda não apresentou provas de que os drones abatidos durante a noite eram provenientes da Rússia.

O presidente polaco, Karol Nawrocki, decidiu anteriormente convocar uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em 48 horas, após a Polónia ter abatido drones russos que entraram no seu espaço aéreo durante um ataque russo em larga escala no oeste da Ucrânia.

"...as notícias de que teremos informações completas sobre o que aconteceu na Polónia dentro de 48 horas levaram-me a decidir convocar o Conselho de Segurança Nacional dentro desse prazo", disse Karol Nawrocki, acrescentando que a situação representa um momento sem precedentes na história da NATO e da Polónia.

19 violações, 3 drones abatidos: Primeiro-ministro da Polónia

O Primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou que o membro da NATO e da UE identificou 19 violações de seu espaço aéreo durante a noite e abateu pelo menos três drones "russos".

"Foram identificadas e monitorizadas com precisão 19 violações... No momento, temos a confirmação de que três drones foram abatidos... Não temos informações que sugiram que alguém tenha se ferido ou morrido em resultado da ação russa", disse Tusk no parlamento.

‘Violação sem precedentes’

A Presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, afirmou que a Rússia efetuou uma "violação imprudente e sem precedentes" do espaço aéreo polaco.

"Hoje mesmo, vimos uma violação imprudente e sem precedentes do espaço aéreo da Polónia e da Europa por mais de 10 drones russos Shahid", disse Von der Leyen aos eurodeputados.