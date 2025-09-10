As defesas aéreas da NATO ajudaram a conter drones que entraram no espaço aéreo polaco durante a noite, e o chefe da aliança, Mark Rutte, está em contato com Varsóvia, informou um porta-voz da NATO nesta quarta-feira.

"Vários drones entraram no espaço aéreo polaco durante a noite e foram enfrentados pelas defesas aéreas da Polónia e da NATO. O Secretário-Geral da NATO está em contato com a liderança polaca e a NATO está em contacto com a Polónia", escreveu a Porta-voz Allison Hart na plataforma X.

Hart informou que os embaixadores da NATO estavam numa reunião na manhã desta quarta-feira e "discutiram como a NATO respondeu aos drones que entraram na Polónia durante a noite".

Forças russas lançaram mais de 400 drones e mísseis contra a Ucrânia durante a noite, segundo a força aérea ucraniana, após a Polónia anunciar que havia acionado defesas aéreas para interceptar "objetos hostis".

A força aérea ucraniana informou que Moscovo lançou 415 drones e 43 mísseis no ataque, que, segundo autoridades ucranianas, deixou pelo menos uma pessoa morta. Unidades de defesa aérea abateram 386 drones e 27 mísseis, acrescentou a força aérea.

Relacionado TRT Global - Polónia abate drones russos que violavam o seu espaço aéreo

‘Precedente perigoso’