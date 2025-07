O Irão rejeitou as críticas da Grã-Bretanha, França e Alemanha sobre o que as potências europeias descreveram como "ameaças" feitas contra o Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi.

As três nações emitiram uma declaração conjunta na segunda-feira, instando Teerão a garantir a segurança do pessoal da AIEA e retomar a cooperação plena com o organismo de vigilância nuclear da ONU.

"Apelamos às autoridades iranianas para se absterem de quaisquer passos para cessar a cooperação com a AIEA", afirma-se na declaração conjunta.

"Instamos o Irão a retomar imediatamente a cooperação plena de acordo com as suas obrigações juridicamente vinculativas, e a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e proteção do pessoal da AIEA."

A natureza da alegada 'ameaça' não foi explicada.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei, rejeitou o apelo, argumentando que as expectativas do Ocidente eram irrealistas após os recentes ataques de Israel e dos EUA às instalações nucleares iranianas.

"Como podem esperar que garantamos a segurança e proteção dos inspetores da agência quando as instalações nucleares pacíficas do Irão foram atacadas há poucos dias?" disse Baghaei durante uma conferência de imprensa em Teerão.

Votação da AIEA e nova lei iraniana aprofundam divisão

As tensões entre o Irão e a agência nuclear da ONU escalaram desde que o conselho da AIEA votou, no início deste mês, no sentido de declarar o Irão em violação das suas obrigações sob o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP).

Os responsáveis iranianos associaram esta resolução à justificação para os ataques liderados por Israel às suas infraestruturas nucleares.

Baghaei apontou para uma lei recentemente promulgada aprovada pelo Conselho dos Guardiões do Irão, que obriga à suspensão da cooperação com a AIEA. Também criticou o organismo de vigilância da ONU, por falhar em condenar os ataques aos locais nucleares do Irão, argumentando que tal silêncio prejudica a credibilidade da agência.

"Não se deve esperar que o Irão aceite as suas obrigações sob o TNP quando o organismo de vigilância nuclear da ONU não condenou os ataques às instalações nucleares do Irão", afirmou Baghaei.

Grossi alerta sobre a possibilidade de retoma o enriquecimento de urânio

Rafael Grossi, o Diretor-Geral da AIEA, alertou no domingo que o Irão pode retomar o enriquecimento de urânio dentro de meses, apesar das alegações de Washington de que os recentes ataques aéreos degradaram significativamente as capacidades nucleares de Teerão.

"As capacidades que eles têm estão lá. Eles podem ter, sabem, numa questão de meses, eu diria, algumas cascatas de centrifugadoras a girar e produzir urânio enriquecido, ou menos que isso", disse Grossi numa entrevista ao programa Face the Nation da CBS News.

Reconheceu os danos físicos às instalações-chave em Fordow, Natanz e Isfahan, mas sublinhou que a experiência científica e técnica dentro do Irão permanece intacta.

"Não se pode desinventar isto. Não se pode desfazer o conhecimento que se tem ou as capacidades que se tem", alertou Grossi.

Também expressou a sua preocupação sobre relatórios de que o Irão pode ter relocalizado as suas reservas de urânio altamente enriquecido nos dias que antecederam os ataques.

"Não está claro onde estava esse material", disse Grossi.

Os inspetores da AIEA permaneceram em Teerão mesmo durante o conflito, que incluiu bombardeamentos israelitas intensos.