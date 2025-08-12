EUROPA
Incêndios florestais recordes em Espanha forçam evacuações em massa
Autoridades dizem que 39.155 hectares foram queimados em todo o país desde janeiro a agosto deste ano.
A Espanha tem enfrentado grandes incêndios florestais num dos verões mais severos dos últimos anos, com as chamas a consumir dezenas de milhares de hectares e a forçar evacuações desde as aldeias rurais até locais considerados Património Mundial da UNESCO, segundo reportagens dos media locais.

O Ministério da Transição Ecológica de Espanha informou nesta segunda-feira que 39.155 hectares foram queimados em todo o país entre janeiro e agosto, um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, embora ainda 37% abaixo da média de 10 anos, que é de 62.235 hectares, de acordo com a emissora espanhola La Sexta.

Dos 4.735 incêndios registados este ano, 3.274 foram pequenos “conatos de incêndio” (menos de um hectare) e 14 foram grandes incêndios florestais que ultrapassaram 500 hectares, um total que supera a média da última década.

Os dados mostram que 39,96% dos incêndios ocorreram no noroeste do país, 24,44% na região mediterrânea, 35,27% em comunidades do interior e 0,34% nas Ilhas Canárias. Vários incêndios continuam ativos na Galícia.

Em Castro de Escuadro, um incêndio que acionou protocolos de emergência de Nível 2 e foi controlado no domingo destruiu cerca de 300 hectares no município de Maceda, na cidade de Ourense.

Outros incidentes incluem um incêndio controlado em A Fonsagrada, Lugo, que afetou cerca de 150 hectares; um fogo estabilizado em A Estrada, Pontevedra, com aproximadamente 20 hectares queimados; e outro em Vilariño de Conso, Ourense, com danos semelhantes.

Mais a leste, a comunidade autónoma de Castela e Leão enfrenta cerca de 10 incêndios ativos. Entre os mais graves está o incêndio em Molezuelas de la Carballeda, Zamora, que já queimou mais de 3.500 hectares, forçando a evacuação de várias aldeias.

Na província de Leão, o incêndio em Yeres levou à evacuação ou confinamento de cerca de 800 pessoas e ameaça Las Médulas, um local considerado Património Mundial da UNESCO, famoso pelas suas minas de ouro da época romana.

Em Navarra, um incêndio intenso atingiu as cidades de Carcastillo e Murillo de Fruto, embora as autoridades tenham informado durante a noite que não havia mais risco para os moradores.

Outras partes do país também foram afetadas.

Em Tarifa, Cádiz, as chamas forçaram a evacuação de cerca de 1.500 pessoas e a remoção de aproximadamente 5.000 veículos de parques de campismo locais antes que o incêndio fosse estabilizado.

Ao longo da costa atlântica da Galícia, em Ponteceso e Camariñas, na Corunha, os incêndios consumiram pelo menos 110 hectares. Na região oeste da Extremadura, bombeiros em Las Hurdes, Cáceres, estabilizaram um incêndio que queimou mais de 3.000 hectares nos últimos cinco dias, forçando cerca de 200 moradores a fugir.

De acordo com a Cadena SER, cerca de 26.000 hectares arderam em Espanha apenas em julho.

Meteorologistas atribuem o aumento da atividade de incêndios florestais neste verão a ondas de calor recordes, com temperaturas a ultrapassar os 40 °C em várias províncias, combinadas com baixa humidade e ventos fortes.

As autoridades alertam que os níveis de risco de incêndio, de alto a extremo, permanecem em muitas áreas, e até mesmo incêndios aparentemente controlados podem reacender sob condições climáticas adversas.

