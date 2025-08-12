A Espanha tem enfrentado grandes incêndios florestais num dos verões mais severos dos últimos anos, com as chamas a consumir dezenas de milhares de hectares e a forçar evacuações desde as aldeias rurais até locais considerados Património Mundial da UNESCO, segundo reportagens dos media locais.

O Ministério da Transição Ecológica de Espanha informou nesta segunda-feira que 39.155 hectares foram queimados em todo o país entre janeiro e agosto, um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, embora ainda 37% abaixo da média de 10 anos, que é de 62.235 hectares, de acordo com a emissora espanhola La Sexta.

Dos 4.735 incêndios registados este ano, 3.274 foram pequenos “conatos de incêndio” (menos de um hectare) e 14 foram grandes incêndios florestais que ultrapassaram 500 hectares, um total que supera a média da última década.

Os dados mostram que 39,96% dos incêndios ocorreram no noroeste do país, 24,44% na região mediterrânea, 35,27% em comunidades do interior e 0,34% nas Ilhas Canárias. Vários incêndios continuam ativos na Galícia.

Em Castro de Escuadro, um incêndio que acionou protocolos de emergência de Nível 2 e foi controlado no domingo destruiu cerca de 300 hectares no município de Maceda, na cidade de Ourense.

Outros incidentes incluem um incêndio controlado em A Fonsagrada, Lugo, que afetou cerca de 150 hectares; um fogo estabilizado em A Estrada, Pontevedra, com aproximadamente 20 hectares queimados; e outro em Vilariño de Conso, Ourense, com danos semelhantes.

Mais a leste, a comunidade autónoma de Castela e Leão enfrenta cerca de 10 incêndios ativos. Entre os mais graves está o incêndio em Molezuelas de la Carballeda, Zamora, que já queimou mais de 3.500 hectares, forçando a evacuação de várias aldeias.

Na província de Leão, o incêndio em Yeres levou à evacuação ou confinamento de cerca de 800 pessoas e ameaça Las Médulas, um local considerado Património Mundial da UNESCO, famoso pelas suas minas de ouro da época romana.