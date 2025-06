A comunidade internacional reagiu fortemente aos ataques militares em grande escala de Israel contra o Irão, que visaram importantes instalações nucleares e de mísseis e resultaram na morte de oficiais militares iranianos de alta patente, o chefe do exército, Mohammad Bagheri e o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami.

A escalada sem precedentes suscitou apelos urgentes para a redução da tensão e contenção por parte das Nações Unidas, das principais potências mundiais e dos intervenientes regionais preocupados com a ameaça de um conflito mais amplo no Médio Oriente.

Chefe da ONU condena escalada no Médio Oriente

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, emitiu uma declaração na quinta-feira denunciando a escalada no Médio Oriente, com os ataques militares israelitas a instalações iranianas.

“O Secretário-Geral condena qualquer escalada militar no Médio Oriente”, afirmou Farhan Haq , porta-voz de António Guterres.

Guterres “está particularmente preocupado com os ataques israelitas a instalações nucleares no Irão, enquanto decorrem as negociações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o estatuto do programa nuclear iraniano”, refere o comunicado.

Lembrando aos Estados-membros que “devem agir em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional”, o comunicado refere que o chefe da ONU “pede a ambas as partes que mostrem a máxima contenção, evitando a todo o custo um mergulho num conflito mais profundo, uma situação que a região dificilmente pode suportar”.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou num discurso publicado no YouTube que as suas forças atingiram o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irão. “Atingimos o coração do programa de armamento nuclear do Irão”.

Entretanto, os meios de comunicação social estatais iranianos informaram que os ataques israelitas mataram oficiais militares iranianos de topo, incluindo o comandante do Corpo da Guarda Revolucionária do Irão, general Hossein Salami.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, prometeu responder a Israel com uma “punição severa”.

“O regime sionista cometeu um crime no nosso querido país, hoje de madrugada, com as suas mãos satânicas e manchadas de sangue. Revelou a sua natureza maliciosa ainda mais do que antes, atacando áreas residenciais”, disse Khamenei.

“Momento perigoso”: Ministro britânico dos Negócios Estrangeiros

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, descreveu entretanto os ataques noturnos de Israel no Irão como um “momento perigoso”, instando todas as partes a mostrarem contenção.

Arábia Saudita condena “agressões israelitas flagrantes” contra o Irão

Riade, outrora rival de Teerão antes de se reconciliar há cerca de dois anos, condenou igualmente a vaga de ataques israelitas.

“O Reino da Arábia Saudita expressa a sua forte condenação e denúncia das agressões israelitas contra a República Islâmica do Irão, que minam a sua soberania e segurança e constituem uma clara violação das leis e normas internacionais”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Trump diz que espera retomar as negociações nucleares com o Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que espera que o Irão volte à mesa das negociações após os ataques aéreos israelitas em grande escala que visaram Teerão e outras cidades iranianas.

A correspondente-chefe de segurança nacional da Fox News Channel, Jennifer Griffin, escreveu no X que a sua equipa tinha conversado com Trump sobre os ataques israelitas.

“O Irão não pode ter uma bomba nuclear e esperamos voltar à mesa das negociações. Veremos. Há várias pessoas na liderança que não vão regressar”, disse Trump ao principal pivot político da Fox, Bret Baier, por telefone, no rescaldo dos ataques.

Trump disse ter conhecimento dos ataques antes de estes terem ocorrido, mas sublinhou que não houve envolvimento militar dos EUA.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) foi colocado em alerta máximo, uma vez que Trump está a analisar se há retaliação, caso em que os EUA se defenderiam a si próprios e a Israel contra o Irão.

Os EUA reabasteceram os mísseis Iron Dome de Israel nas últimas semanas, de acordo com funcionários da administração.

Japão condena “veementemente” os ataques israelitas contra o Irão

O Japão condena “veementemente” os ataques aéreos de Israel contra o Irão, declarou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Takeshi Iwaya, aos jornalistas em Tóquio na sexta-feira, apelando à contenção de todas as partes.

“Condenamos veementemente a última ação que agrava a situação”, afirmou.

“A paz e a estabilidade na região do Médio Oriente são extremamente importantes para o Japão e apelamos a todas as partes envolvidas para que exerçam a máxima contenção e acalmem a situação.”

Jordânia fecha o espaço aéreo a todos os voos

A Jordânia afirmou que não permitirá que o seu espaço aéreo seja violado.

“O Reino não permitiu e não permitirá qualquer violação do seu espaço aéreo, e não será um campo de batalha para qualquer conflito”, disse o porta-voz do governo e ministro da comunicação governamental, Mohammad Al-Momani.

“A segurança da pátria é uma linha vermelha”, disse Momani. “O Reino não permitirá qualquer tentativa de ameaçar a sua segurança e a segurança dos seus cidadãos”.

Apelou à comunidade internacional para que exerça pressão sobre as partes envolvidas para “restaurar a calma e evitar uma nova escalada na região”.

Omã diz que ataque israelita ameaça ‘soluções diplomáticas’

Omã, um dos principais mediadores nas conversações nucleares entre o Irão e os EUA, alertou que o ataque israelita "ameaça eliminar as soluções diplomáticas e minar a segurança e a estabilidade da região”, informou a agência estatal de notícias.

Ásia-Pacífico reage aos ataques israelitas contra o Irão

A Austrália e a Nova Zelândia manifestaram grande preocupação na sexta-feira com a escalada das tensões entre Israel e o Irão.

A ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, afirmou que o seu país está “alarmado” com os acontecimentos.

Ela apelou a todas as partes para que se abstivessem de “acções e retórica que possam levar a uma maior desestabilização”, segundo a Australian Broadcasting Corporation (ABC).

“Todos nós compreendemos a ameaça do programa nuclear e de mísseis balísticos do Irão. Representa uma ameaça à paz e à segurança internacionais e instamos as partes a dar prioridade ao diálogo e à diplomacia”, afirmou.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia, Winston Peters, afirmou que o seu país está seriamente preocupado com a escalada, advertindo que qualquer nova ação de retaliação “aumenta significativamente o risco de uma guerra regional”.

“Isto teria consequências catastróficas no Médio Oriente”, afirmou Peters numa publicação no X.

“É fundamental que todos os envolvidos priorizem a desescalada. O melhor caminho para a segurança regional são as negociações em curso entre os Estados Unidos e o Irão”, acrescentou.

“Pedimos aos funcionários que transmitam estas mensagens com urgência e diretamente aos embaixadores de Israel e do Irão na Nova Zelândia.”

Peters disse que a Nova Zelândia está muito concentrada na segurança do seu pessoal no Irão e dos neozelandeses em toda a região.

A embaixada chinesa em Teerão classificou a última situação de segurança no Irão como “grave e complicada”, avisando os seus cidadãos e empresas para acompanharem a situação e tomarem precauções.

“A embaixada no Irão lembra os cidadãos e as empresas chinesas no país para monitorizarem de perto a situação, aumentarem a sua sensibilização para a segurança e reforçarem as medidas de segurança”, informou o South China Morning Post, citando um comunicado da embaixada.