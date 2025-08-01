Elon Musk pode ter perdido o apoio político em Washington DC, mas, enquanto tenta construir um novo partido político, a sua influência no X — onde ele possui a conta com mais seguidores — permanece inabalada.

Ele tem usado o seu enorme alcance para cultivar políticos e ativistas de extrema-direita em toda a Europa, de acordo com uma análise de dados públicos realizada pela Associated Press.

Isso também gerou preocupações na Europa sobre interferência estrangeira — não da Rússia ou da China, mas dos Estados Unidos.

A Associated Press analisou mais de 20.000 publicações, compiladas pela Bright Data, ao longo de um período de três anos, a partir de uma amostra de 11 figuras europeias que tiveram interações significativas com Musk e frequentemente promovem uma agenda política ou social de extrema-direita.

Um jogo de retweets

Musk tem um poder abrangente para direcionar atenção no X. Desde que adquiriu o Twitter em outubro de 2022, o número de seguidores de Elon Musk mais que duplicou, ultrapassando os 220 milhões. Nenhuma outra conta de grandes dimesnões apresentou um crescimento tão alto ou consistente.

As contas promovidas por Musk fazem parte de uma aliança global crescente de partidos e indivíduos nacionalistas unidos por uma causa comum: interromper a migração, reverter políticas progressistas e promover uma visão absolutista de liberdade de expressão.

Várias das contas analisadas pela AP pertencem a pessoas que enfrentaram acusações de comportamento ilegal nos seus próprios países.

Tommy Robinson, um agitador anti-imigração no Reino Unido, foi condenado em outubro a 18 meses de prisão por violar uma ordem judicial que o impedia de fazer alegações difamatórias contra um refugiado sírio.