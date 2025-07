O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a visar o antigo assessor Elon Musk na terça-feira, atacando a quantidade de subsídios governamentais que o empresário está a receber, depois de o bilionário da tecnologia ter renovado as críticas ao projeto de lei de despesas emblemático do Presidente.

“Elon pode estar a receber mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe”, disse Trump nas redes sociais.

“E sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar a loja e voltar para casa na África do Sul”.

Musk, que teve um desentendimento público amargo com o presidente este mês por causa do projeto de lei, reiterou as suas críticas contundentes e renovou os seus apelos para a formação de um novo partido político no início da votação.

Trump respondeu sugerindo que o seu Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) - que Musk dirigia antes de se demitir no final de maio - se concentrasse nos interesses comerciais do fundador da SpaceX.

“Acabam-se os lançamentos de foguetões, satélites ou a produção de carros eléctricos, e o nosso país pouparia uma FORTUNA”, disse o Presidente. "Talvez devêssemos pedir ao DOGE para dar uma boa e dura olhada nisso? MUITO DINHEIRO A SER POUPADO!!!"

‘Um Grande e Belo Projeto de Lei’

Trump espera selar o seu legado com a “Uma Grande e Bela Lei”, que prolongará os cortes fiscais do seu primeiro mandato por 4,5 biliões de dólares e reforçará a segurança nas fronteiras.

Mas os republicanos que estão de olho nas eleições legislativas intercalares de 2026 estão divididos quanto ao pacote, que retirará os cuidados de saúde a milhões dos americanos mais pobres e acrescentará mais de 3 biliões de dólares à dívida do país.

Quando os legisladores começaram a votar o projeto de lei na segunda-feira, Musk - uma das pessoas mais ricas do mundo - acusou os republicanos de apoiarem a “escravatura da dívida”.

“Tudo o que peço é que não levemos a América à bancarrota”, disse na terça-feira nas redes sociais. “Para que serve o teto da dívida se estamos sempre a aumentá-lo?”

Musk prometeu lançar um novo partido político para desafiar os legisladores que fizeram campanha para reduzir os gastos federais apenas para votar a favor do projeto.

“VOX POPULI VOX DEI 80% votaram num novo partido”, disse ele.