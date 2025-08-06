O Departamento de Estado dos EUA confirmou que um homem palestino-americano foi morto na Cisjordânia ocupada e pediu às autoridades israelitas que investiguem o sucedido.

Khamis Ayyad morreu devido à inalação de fumo na última quinta-feira, após colonos israelitas ilegais incendiarem veículos e casas em Silwad, uma vila na região central da Cisjordânia ocupada, de acordo com relatos locais.

"É uma situação violenta. Houve alguns americanos que faleceram nesse tipo de dinâmica", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, a repórteres na terça-feira, sem mencionar diretamente o nome de Ayyad.

Ela acrescentou que os EUA pediram a Israel que investigasse o incidente, afirmando: "A nossa prioridade principal, e isso não é apenas um lema ou slogan, é a segurança e proteção dos americanos em qualquer lugar."

Os detalhes sobre a morte de Ayyad ainda estão a surgir, mas o caso ocorre durante uma escalada acentuada da violência de colonos em toda a Cisjordânia.