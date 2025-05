A Califórnia tornou-se o primeiro estado norte-americano a processar o Presidente Donald Trump devido às tarifas aduaneiras.

“Hoje, anunciei uma ação judicial em nome do estado da Califórnia, processando a administração Trump”, disse o governador Gavin Newsom num vídeo na quarta-feira, depois de apresentar a ação judicial, num tribunal federal, que tinha como alvo o uso, por Trump, da Lei de Poderes de Emergência Económica Internacional (IEEPA) para impor tarifas sem a aprovação do Congresso.

"A Califórnia é o maior estado industrial da nossa união, um dos maiores parceiros comerciais do mundo. Nenhum estado será mais impactado do que o estado da Califórnia, no que diz respeito à autoridade unilateral que foi exercida pela administração Trump para impor o maior aumento de impostos na história moderna dos Estados Unidos", acrescentou.

“É o pior auto-golo da história deste país”, disse Newsom. “Uma das coisas mais auto-destrutivas que já experimentámos na história moderna dos Estados Unidos”.

Com 40 milhões de habitantes e uma grande economia virada para o exterior, que representa 14% do PIB dos EUA, a Califórnia parece destinada a suportar o peso dos danos económicos que os analistas esperam das recentes oscilações.

O gabinete de Newsom diz que a Califórnia - que seria a quinta maior economia do mundo se fosse um país independente - pode perder milhares de milhões de dólares em receitas se as políticas tarifárias de Trump reduzirem o comércio internacional.

'Sem autoridade'

A Constituição dos EUA confere ao Congresso a autoridade para impor tarifas, e a lei que Trump cita como autoridade para as suas novas tarifas, a IEEPA, não permite que o presidente “tribute todos os produtos que entram nos Estados Unidos por capricho”, afirmou o estado na sua ação judicial.

“O novo regime tarifário do Presidente Trump já teve impactos devastadores na economia, criando o caos nos mercados bolsistas e obrigacionistas, eliminando centenas de milhares de milhões de dólares em capitalização bolsista em poucas horas, paralisando os investimentos face a uma ação presidencial tão consequente, sem aviso prévio ou procedimentos, e ameaçando levar o país à recessão”, afirma a ação judicial.

A Califórnia, a quinta maior economia do mundo e o maior importador de bens entre os estados norte-americanos, “suporta uma parte excessiva dos custos das tarifas”, segundo a ação judicial.

O secretário de imprensa adjunto da Casa Branca, Kush Desai, disse na quarta-feira que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, deveria concentrar-se em resolver o problema da criminalidade, dos sem-abrigo e dos preços elevados no seu estado, em vez de tentar bloquear as tarifas de Trump.

“Toda a administração Trump continua empenhada em resolver esta emergência nacional que está a dizimar as indústrias dos Estados Unidos e a deixar os nossos trabalhadores para trás com todas as ferramentas à nossa disposição, desde as tarifas às negociações”, disse Desai.

A administração Trump já enfrenta três processos semelhantes — um no Tribunal de Comércio Internacional de Nova Iorque, interposto pelo grupo de defesa empresarial Liberty Justice Center, que pretende bloquear todas as tarifas, um num tribunal federal da Florida, interposto por um pequeno empresário que procura bloquear as tarifas sobre a China, e um terceiro, interposto no Montana por membros da Nação Blackfeet — uma tribo nativa americana que abrange o Montana e a província canadiana de Alberta — contestando as tarifas de Trump sobre o Canadá.