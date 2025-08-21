Um juiz federal em Nova Iorque negou um pedido do Departamento de Justiça para revelar os registos do grande júri relacionados com o caso contra o financeiro condenado e desacreditado Jeffrey Epstein.

A decisão do juiz norte-americano Richard Berman na quarta-feira marca a terceira vez que um juiz federal bloqueia a divulgação desses materiais.

Berman, que presidiu o julgamento de Epstein por crimes sexuais em 2019, criticou duramente a administração Trump por tentar revelar apenas um pequeno conjunto de registos, enquanto retinha uma coleção muito maior em sua posse.

“O Governo é a parte lógica para fazer uma divulgação abrangente ao público dos arquivos de Epstein. Em comparação, a moção do grande júri parece ser uma ‘distração’ da amplitude e do escopo dos arquivos de Epstein em posse do Governo”, escreveu Berman.

Disse que a coleção de cerca de 100.000 documentos do governo “diminui” as cerca de 70 páginas de depoimentos do grande júri que ele tentou divulgar, chamando estas últimas de “apenas um fragmento de boato sobre a suposta conduta de Jeffrey Epstein”.

Epstein morreu na sua cela em Nova Iorque em 2019, enquanto aguardava julgamento.

Ele se declarou culpado em 2008 por aliciar uma menor para prostituição.

As autoridades determinaram que sua morte foi um suicídio, conclusão reafirmada pelo Departamento de Justiça em julho.