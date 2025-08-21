MUNDO
2 min de leitura
Juiz propõe que a administração Trump divulgue os arquivos de 100 mil páginas de Epstein
O juiz Richard Berman rejeitou o pedido do Governo para divulgar os arquivos do júri de Jeffrey Epstein, sugerindo que o Governo, em vez de solicitar a divulgação de meras "70 páginas", divulgasse uma grande quantidade de informações recolhidas.
Juiz propõe que a administração Trump divulgue os arquivos de 100 mil páginas de Epstein
FOTO DE ARQUIVO: Juiz norte-americano bloqueia a liberação de documentos do grande júri de Epstein. / Reuters
21 de agosto de 2025

Um juiz federal em Nova Iorque negou um pedido do Departamento de Justiça para revelar os registos do grande júri relacionados com o caso contra o financeiro condenado e desacreditado Jeffrey Epstein.

A decisão do juiz norte-americano Richard Berman na quarta-feira marca a terceira vez que um juiz federal bloqueia a divulgação desses materiais.

Berman, que presidiu o julgamento de Epstein por crimes sexuais em 2019, criticou duramente a administração Trump por tentar revelar apenas um pequeno conjunto de registos, enquanto retinha uma coleção muito maior em sua posse.

“O Governo é a parte lógica para fazer uma divulgação abrangente ao público dos arquivos de Epstein. Em comparação, a moção do grande júri parece ser uma ‘distração’ da amplitude e do escopo dos arquivos de Epstein em posse do Governo”, escreveu Berman.

Disse que a coleção de cerca de 100.000 documentos do governo “diminui” as cerca de 70 páginas de depoimentos do grande júri que ele tentou divulgar, chamando estas últimas de “apenas um fragmento de boato sobre a suposta conduta de Jeffrey Epstein”.

RelacionadoTRT Global - Juiz rejeita pedido de Trump para desbloquear registos do grande júri de Epstein na Florida

Epstein morreu na sua cela em Nova Iorque em 2019, enquanto aguardava julgamento.

Ele se declarou culpado em 2008 por aliciar uma menor para prostituição.

As autoridades determinaram que sua morte foi um suicídio, conclusão reafirmada pelo Departamento de Justiça em julho.

Recomendado

As autoridades também afirmaram que Epstein não mantinha uma lista de clientes ricos para os quais traficava menores.

Essa conclusão provocou uma reação negativa entre os apoiantes da campanha “Make America Great Again” de Trump, que há muito alegam que Epstein foi morto como parte de um encobrimento para proteger os seus poderosos associados.

A decisão de Berman segue duas decisões semelhantes nos últimos meses. Em julho, um juiz da Flórida decidiu contra a divulgação dos registos do grande júri relacionados com Epstein.

No início deste mês, outro juiz bloqueou a divulgação do depoimento do grande júri sobre Ghislaine Maxwell, companheira de longa data de Epstein, que foi condenada por fornecer meninas menores de idade para ele.

RelacionadoTRT Global - Maxwell pede imunidade antes de testemunhar no Congresso dos EUA sobre ligações com Epstein

A morte de Epstein e o sigilo em torno dos documentos alimentaram anos de especulações e teorias da conspiração.

Os críticos argumentam que o governo falhou em fornecer transparência sobre a extensão total dos crimes de Epstein e o potencial envolvimento de seus associados.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us