A China está a utilizar a inteligência artificial generativa (IA) para aumentar a desinformação contra Taiwan para “dividir” o público de Taiwan, afirmou o Gabinete de Segurança Nacional da ilha.



Taiwan acusou a China de intensificar os exercícios militares, as sanções comerciais e as campanhas de influência contra a ilha nos últimos anos para forçar a ilha a aceitar as reivindicações de soberania chinesa. Taiwan rejeita veementemente as reivindicações de soberania da China.



Este mês a China realizou dois dias de jogos de guerra e exercícios de fogo real perto da ilha democraticamente governada, o que suscitou a preocupação dos Estados Unidos e de muitos dos seus aliados.



Num relatório enviado ao parlamento - uma cópia analisada pela Reuters - o gabinete de segurança disse ter detetado mais de meio milhão de “mensagens controversas” este ano, vistas principalmente em plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook e o TikTok.



Pequim tem como alvo momentos sensíveis, como o discurso do Presidente Lai Ching-te sobre a China no mês passado ou o anúncio do fabricante de chips TSMC de novos investimentos nos EUA para lançar o que o relatório disse ser uma “guerra cognitiva”, acrescentando que tais esforços foram “concebidos para criar divisão entre a nossa sociedade”.



“À medida que a aplicação da tecnologia de IA se torna mais generalizada e madura, verificou-se também que o Partido Comunista Chinês tem vindo a utilizar ferramentas de IA para ajudar na geração e disseminação de mensagens controversas”, afirma o relatório.



O Gabinete dos Assuntos de Taiwan da China não respondeu a um pedido de comentário.

Táticas de "zona cinzenta"



O relatório refere que a China também intensificou as suas táticas de "zona cinzenta" contra Taiwan, com um aumento acentuado, este ano, do número de incursões da guarda costeira chinesa, bem como de balões de ar nas águas e no espaço aéreo de Taiwan.



Estas ações forçaram Taiwan a enviar as suas forças em resposta e esgotaram os seus recursos, segundo o relatório.



Lai, que afirma que só o povo de Taiwan pode decidir o seu futuro, classificou em março a China como uma “força estrangeira hostil”.



A China considera Taiwan uma parte do seu território, que deve ser controlada pela força, se necessário.