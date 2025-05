O Canadá está em conversações com a União Europeia para se juntar a uma iniciativa da UE no sentido de quebrar a sua dependência em termos de defesa em relação aos Estados Unidos da América, com o objetivo de comprar mais equipamento de defesa, incluindo caças, na Europa, confirmou um alto representante do governo canadiano.

O representante, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a falar publicamente sobre o assunto, disse na quarta-feira que o plano inclui a construção de caças no Canadá.

No Canadá, país ao qual o Presidente dos EUA, Donald Trump lançou uma guerra comercial e ameaçou com coerção económica para fazer do país o 51º estado americano, o Ministro da Defesa, Bill Blair, foi encarregado pelo Primeiro-ministro Mark Carney de rever a compra dos caças americanos F-35 para ver se há outras opções “dado o ambiente em mudança”, disse um porta-voz da defesa no fim de semana.

Carney afirmou que a possibilidade de aumentar a produção no Canadá é um fator a ter em conta. Uma proposta da empresa sueca Saab prometia que a montagem e a manutenção do caça Saab Gripen seriam realizadas no Canadá.

Carney afirmou que tenciona diversificar as aquisições do Canadá e reforçar as relações do país com a UE.

O contrato do Canadá com o F-35 da Lockheed Martin, uma empresa militar americana, continua em vigor, mas Ottawa só assumiu um compromisso legal de financiamento para os primeiros 16 aviões. O Canadá concordou em comprar 88 F-35 há dois anos, mas isso poderá não acontecer agora.

Confiar menos nos EUA

Na quarta-feira, o poder executivo da UE revelou a sua estratégia de segurança “Readiness 2030”, que insta os Estados-Membros a comprarem grande parte do seu equipamento militar na Europa, trabalhando sobretudo com fornecedores europeus - em alguns casos, com a ajuda da UE para reduzir os preços e acelerar as encomendas.

Só devem comprar equipamento no estrangeiro quando os custos, o desempenho ou os atrasos no fornecimento o tornarem preferível.

Nos últimos anos, o bloco de 27 nações fez cerca de dois terços das suas encomendas a empresas de defesa americanas. Para poderem beneficiar de novos empréstimos, os países da UE têm de comprar pelo menos 65% do equipamento a fornecedores da UE, da Noruega ou da Ucrânia.

O Saab Gripen, de fabrico sueco, é utilizado pelas forças armadas da Suécia, República Checa, Hungria, África do Sul, Brasil e Tailândia.

No mês passado, a administração Trump deu a entender que os europeus, no futuro, teriam de se defender a si próprios e a Ucrânia sozinhos. A França tem defendido a abordagem “comprar europeu”.

Na terça-feira, Carney anunciou uma compra de radares da Austrália no valor de 4,2 mil milhões de dólares, durante uma visita ao norte do Canadá.

Um alto representante do governo canadiano disse que o sistema de radar australiano consistiria numa série de pilares com quase 1,6 quilómetros de comprimento.

O funcionário, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a falar publicamente sobre o assunto, disse que não podia dizer como é que a compra australiana seria recebida politicamente por Washington, mas disse que os oficiais militares americanos a recebem com agrado.