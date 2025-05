Há feridas que não se curam, pois apodrecem e remoem, como a dor das injustiças do passado.

Em nenhum outro lugar isto é mais verdadeiro do que no Chade. Aqui, as feridas do colonialismo francês estão gravadas na memória coletiva de uma geração que viveu os horrores de um dos piores períodos de repressão. Foi o famoso Massacre de Coupe-Coupe (Golpe de Estado), que teve lugar a 15 de novembro de 1917 na cidade de Abeche.

“Chade para nós, França fora!” Este coro de preocupações ecoa em todo o país centro-africano e reflete a convicção generalizada que levou a uma redução significativa da presença militar da França em África nos últimos anos. A 29 de novembro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Chade anunciou o cancelamento do acordo de cooperação industrial de segurança e defesa com a França. Este anúncio coincidiu com a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot, e com o seu encontro com o Presidente Mahamat Idriss Deby Itno no dia anterior.

A França reagiu com cautela, como esperado, ao cancelamento do acordo de 5 de setembro de 2019, enquanto que o Chade enfatizou o seu direito soberano sobre o seu território.

Pouco tempo depois, explodiram em todo o país protestos contra a presença militar francesa. A partir de 5 de dezembro, estas manifestações estenderam-se rapidamente às grandes cidades, como N'Djamena e Abeche.

Apenas dez dias antes, um sermão de sexta-feira em Abeche viria a ser o ponto de viragem na expressão do sentimento antifrancês nas ruas do Chade.

A 6 de dezembro, os chadianos reuniram-se para rezar, mobilizados para re-interiorizar o momento doloroso que os franceses tinham infligido à história da sua região 107 anos atrás.

Mas como é que a tragédia do Massacre de Coupe-Coupe se desenrolou na história sangrenta da colonização francesa no Chade e o que é que isso significa para o seu povo?

Kamal Koulamallah, jornalista e escritor do meio de comunicação social chadiano “Le N'djam Post”, descreve o massacre de 1917 em Abeche, a capital do Wadai, como “uma mancha incurável na história do Chade”.

“Uma repressão brutal que deixará para sempre a sua marca na memória local. Entre suspeitas infundadas, represálias metódicas e políticas coloniais de impunidade, esta página negra da presença colonial francesa no Chade atravessa o século como um símbolo de injustiça e de sofrimento, mesmo que silencioso”, explica.

Comerciantes da tirania

No século XIX, a França intensificou as suas atividades coloniais em África e o Chade foi um dos países visados pela dominação.

A partir do final do século XIX, o país foi efetivamente dividido entre as esferas de influência britânica e francesa.

“Antes do colonialismo ocidental se instalar no continente, o Chade era governado por três sultanatos locais: Os sultanatos de Wadai, Bagirmi e Kanem.

Estes estados lutaram ferozmente contra os franceses durante muitos anos e mantiveram boas relações com o Império Otomano.

Esta relação era semelhante às relações atuais entre a Türkiye e o Chade”, disse à TRT Afrika o Dr. Isa Gökgedik, membro da Faculdade de Teologia da Universidade Kütahya Dumlupınar, na Türkiye.

Os franceses entraram no Chade pela primeira vez em 1899 e estabeleceram o controlo em N'Djamena, a que chamaram “Fort-Lamy”.

Em seguida, tentaram alargar o seu domínio colonial a regiões como Abeche, Wadai, Borkou e Ennedi.

A partir de 1905, enfrentaram a resistência dos árabes, dos tuaregues, dos uled slimans e das forças senussi, baseadas na Líbia e apoiadas pelo Império Otomano.

Após uma década de luta, as forças francesas lideradas pelo Coronel Moll e pelo Dr. Chaopen ocuparam Abéché a 23 de agosto de 1909.

Durante este período, o sultão de Wadai, Mohammed Salih (Dud Murra) e o sultão Tajuddin de Dar Masalit formaram uma aliança para lançar uma resistência.

Tribos como Abu Sharib, Havalis, Kelingen, Kodoy, Mimi, Waled Jema e Maba juntaram-se à luta, recusando-se a aceitar a ocupação francesa, juntamente com as forças Senussi apoiadas pelos otomanos.

O coronel Moll foi morto no combate, tal como o sultão Tajuddin. O sultão Muhammad Salih e o sobrinho de Tajuddin, Bahruddin, continuaram a resistir durante algum tempo, mas foram obrigados a render-se a 27 de outubro de 1911.

O coronel Victor-Emmanuel Largeau capturou Ain Galaka, Bilma e Biltine entre os anos 1912 e 1914.

Na sequência destes ataques, a fome e as epidemias mataram 322.000 pessoas só em Abeche.

A população passou de 728.000 para 406.000 habitantes em três anos.

Julgamento por massacre em massa

Estes números espantosos mostram claramente a dimensão da pilhagem organizada pelos franceses.

Durante a Primeira Guerra Mundial, centenas de milhares de africanos foram recrutados à força sob falsas promessas de independência e enviados para sua morte nos campos de batalha europeus contra os alemães.

Apesar da guerra em curso, os franceses lutaram para manter o controlo total sobre o Chade.

Para quebrar a resistência, conceberam um plano sistemático para eliminar da sociedade académicos religiosos respeitados, através de massacres.

Sem vergonha de recorrer ao engano, em 1917, os franceses convidaram os chefes das comunidades para irem a Abeche, com o pretexto de os consultar sobre questões administrativas.

Ao amanhecer, após as orações da manhã, centenas de académicos muçulmanos foram emboscados e mortos. Massacres semelhantes tiveram lugar em Varya e Kanim.

O Massacre de Coupe-Coupe ou “Corta-Corta” não foi apenas um ato de selvajaria desenfreada por parte dos soldados franceses, que decapitaram vários académicos islâmicos chadianos com catanas.

As forças coloniais também confiscaram livros e manuscritos das bibliotecas, queimaram-nos, enviaram-nos para museus em França ou guardaram-nos em armazéns subterrâneos.

No caos, foi destruído um vasto património cultural.

Yahya Ould Germa, que se opunha ao recrutamento, foi preso. Akid Magine e a sua mulher, Meram Koise, foram sujeitos a fortes pressões.

Akid Mahamat Dokom, que se recusou a aliar-se aos franceses, foi morto juntamente com centenas dos seus apoiantes. Abud Sharara, líder da tribo Mehamid, foi preso junto dos seus 40 seguidores e mais tarde executado.

Para reprimir eventuais revoltas, os colonizadores impuseram duras medidas de segurança, enviando tropas das frentes europeias para o Chade. Visaram também os valores espirituais da população como forma de provocar e subjugar.

A Grande Mesquita foi destruída e os protestos nas regiões de Salamet e Batha foram violentamente reprimidos.

As prisões, as deportações e os assassínios sucederam-se durante este período. Até a mais pequena reação humana era impiedosamente silenciada.

No entanto, o povo do Chade nunca aceitou o domínio colonial e a sua resistência continuou até à década de 1930.

Após décadas de opressão, o Chade conquistou a sua independência da França a 11 de agosto de 1960.

A procura de vingança

O Massacre de Coupe-Coupe continua a ser uma questão muito sensível para o povo do Chade até à atualidade.

A situação é agravada pelo facto de os franceses ainda não terem pedido desculpa pelo que fizeram à região e ao seu povo. “Alguns intelectuais querem mobilizar o Tribunal Internacional de Justiça contra a França, o que é revelador do ódio que qualquer menção ao massacre na região de Wadai suscita. Foram organizadas conferências e muitos jovens estão bem informados sobre o massacre”, disse à TRT Afrika o Dr. Mahamat Adoum Doutoum, que ensina história na Universidade Sheikh Adam Barka, em Abeche.

“O número de mortos no Massacre de Coupe-Coupe está estimado em 150. Para além do número, a brutalidade e a intenção do ataque aumentam o sentimento de injustiça”.

Os académicos massacrados pelos franceses foram enterrados numa vala comum em Umm Kamil, em Abéché.

O cemitério tornou-se, desde então, um monumento do martírio, simbolizando a luta do povo chadiano pela independência contra os ocupantes.

“O Massacre de Coupe-Coupe é um ponto de união emocional dos chadianos contra os franceses. Necessariamente, quer seja para ver o colonialismo como ele era, quer seja para apoiar a decisão do governo de pôr termo ao acordo de cooperação em matéria de segurança e defesa com a França, cria um consenso imediato entre a população”, explica o Dr. Doutoum.

“Apenas uma pequena minoria não manifestou o seu apoio a esta decisão. Mesmo que se mantenham em silêncio, isso tem pouco efeito face a um consenso mais alargado.”

Há um mês, no aniversário do massacre de Coupe-Coupe, os chadianos de todos os quadrantes sociais juraram nunca esquecer o que os franceses tinham feito ao seu país e ao seu povo.

“França fora!” - não podia haver um grito mais estridente nestes tempos de mudança.