O fornecimento russo de sistemas de defesa aérea S-400 à Índia está agora previsto ser prolongado em três anos além do cronograma original, segundo fontes citadas pelo The Times of India.

A questão foi abordada durante conversações entre o Ministro da Defesa russo, Andrey Belousov, e o Ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, na quinta-feira.

Uma declaração oficial divulgada na sexta-feira confirmou que os dois lados discutiram não apenas a entrega pendente das restantes unidades de mísseis superfície-ar S-400 Triumf mas também planos para modernizar os caças Su-30 da Índia.

Esta discussão teve lugar à margem de uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) organizada na China.

O cronograma revisto afeta um acordo de 5,4 mil milhões de dólares assinado em 2018. segundo o qual a Índia deveria receber cinco unidades S-400 da Rosoboronexport, o fornecedor de armas estatal da Rússia, até 2024.

Uma única unidade S-400 inclui tipicamente duas baterias e está equipado com 128 mísseis concebidos para enfrentar ameaças aéreas até 380 quilómetros de distância. O sistema também possui unidades de radar e veículos de transporte todo-o-terreno.

O The Times of India reporta que as restantes entregas vão agora estender-se até 2027.

O jornal disse que a quarta unidade chegará provavelmente no próximo ano, com o quinto esperado em 2027.

Relacionado TRT Global - Confronto entre Índia e Paquistão envolveu 125 jatos, maior combate aéreo desde II Guerra Mundial

A defesa aérea da Rússia, que envolve o S-400, tem estado sob pressão após mais de três anos de guerra com a Ucrânia apoiada pelo Ocidente.

A Índia costumava ser um grande cliente de produtos de defesa russos, incluindo caças Su-30, que começou a adquirir em 1996. Mas nos últimos anos, Nova Deli mudou o seu foco para fabricantes de armas ocidentais e israelitas.

No início de maio, a Índia e o Paquistão dispararam mísseis um contra o outro, e os seus caças estiveram envolvidos num combate aéreo massivo. O Paquistão abateu múltiplos caças indianos, incluindo Rafales de fabrico francês.