Documentos recentemente desclassificados pela administração Trump mostram que o antigo chefe dos serviços secretos australianos fez lobby para manter em segredo uma investigação sobre chamadas telefónicas anónimas, para a embaixada dos EUA em Camberra, na altura do assassinato do Presidente John F. Kennedy em 1963.

Os documentos mostram que Charles Spry, então chefe da Organização Australiana de Inteligência de Segurança, escreveu ao diretor da CIA, Richard Helms, em outubro de 1968, recomendando a não divulgação pública da investigação, informou a Corporação Australiana de Radiodifusão na quarta-feira.



Na sequência de uma ordem executiva de Trump, os Arquivos Nacionais dos EUA divulgaram na terça-feira 80.000 páginas de registos desclassificados relacionados com o assassinato de 1963.



A CIA tinha investigado várias chamadas telefónicas anónimas feitas para a embaixada dos EUA em Camberra, imediatamente antes e depois do assassinato, que chocou o mundo.



A Comissão Warren, o inquérito ordenado pelo sucessor de Kennedy, continha um documento que se referia à investigação da CIA sobre uma ligação de Camberra à conspiração contra Kennedy.

“A carta de Sir Charles recomenda a não desclassificação do documento da Comissão Warren, que se refere à nossa investigação de chamadas telefónicas anónimas para a Embaixada de Camberra antes e depois do assassinato do Presidente Kennedy”, dizia um memorando enviado a Helms em novembro de 1968.



Dias depois, Helms escreveu a Spry, assegurando-lhe que “não havia, atualmente, qualquer intenção de divulgar o documento”.



A Organização Australiana de Informações de Segurança tinha sido consultada pela CIA meses antes, naquilo que Helms descreveu como “antecipação de mais pressão para a divulgação dos documentos da Comissão Warren, uma pressão que não se concretizou”.

O assassínio de Kennedy tem estado envolto em teorias da conspiração, apesar de as organizações oficiais, incluindo a Comissão Warren, terem concluído que foi obra do atirador solitário Lee Harvey Oswald.



Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do falecido presidente, atualmente secretário da Saúde e dos Serviços Humanos de Trump, alegou o envolvimento da CIA no assassínio.



Os documentos, carregados num portal mantido pelos Arquivos Nacionais, fazem parte de um esforço há muito aguardado para divulgar todos os registos governamentais relacionados com o assassinato.



A ordem executiva de Trump, assinada a 23 de janeiro, determinou a divulgação total dos restantes ficheiros, considerando-a uma questão de interesse público.



Vários analistas que estudam o assassínio de JFK disseram aos meios de comunicação social norte-americanos que é pouco provável que os novos documentos revelem algo de inovador.



O FBI descobriu recentemente 2.400 registos relacionados com o assassinato que não tinham sido divulgados anteriormente e que se encontravam em 14.000 páginas de documentos durante uma revisão desencadeada pela ordem executiva de Trump.



Estes registos podem conter detalhes críticos sobre a investigação que foram mantidos em segredo durante décadas.