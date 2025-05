As forças de segurança sírias impediram um ataque de remanescentes do antigo regime de Assad à empresa petrolífera SADCOP em Latakia, no noroeste da Síria.

A agência estatal de notícias SANA, citando uma fonte de segurança, disse que um comboio de segurança se deslocou da província de Idlib, no noroeste da Síria, em direção à costa, para perseguir os restantes fiéis do regime de Assad e restabelecer a segurança e a estabilidade na região.

A fonte disse que um ataque à SADCOP tinha sido repelido, sem fornecer mais pormenores.

Nos últimos dias, as províncias costeiras de Latakia e Tartus registaram um aumento das tensões em matéria de segurança devido a ataques coordenados por parte dos partidários de Assad. Estes ataques - descritos como os mais graves desde a queda do regime em dezembro - visaram patrulhas de segurança, postos de controlo e hospitais, tendo provocado mortos e feridos.

Em resposta, as forças militares e de segurança lançaram operações de grande envergadura para localizar os atacantes. As operações deram origem a confrontos ferozes, enquanto os representantes do governo afirmam que a situação está a caminhar para a estabilidade total.

“Desafios esperados”

O Presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, afirmou que os recentes incidentes de segurança na região costeira do país estão “sob controlo”, classificando-os como “desafios esperados”.

“A crise passou com segurança”, disse al-Sharaa depois de participar na oração da madrugada numa mesquita no bairro de al-Mezzeh, em Damasco.

“O que está a acontecer no país são desafios esperados. Temos de preservar a unidade nacional e a paz civil entre os sírios”, sublinhou al-Sharaa.

“Somos capazes de viver juntos neste país, tanto quanto possível”, acrescentou.

União Europeia denuncia esforços para perturbar a transição na Síria

A União Europeia condenou também os ataques perpetrados por elementos remanescentes do antigo regime de Bashar Assad contra as forças governamentais sírias.

“A União Europeia condena veementemente os recentes ataques, alegadamente perpetrados por elementos pró-Assad, contra as forças do governo interino nas zonas costeiras da Síria e toda a violência contra civis”, afirmou Anitta Hipper, porta-voz principal para os assuntos externos e segurança da UE, em comunicado.

A União Europeia condena todas as tentativas de ataque ao governo sírio nas zonas costeiras da Síria, bem como todos os actos de violência contra civis: “A UE condena todas as tentativas de prejudicar a estabilidade e as perspectivas de uma transição pacífica duradoura, inclusiva e respeitadora de todos os sírios na sua diversidade”.

“Os civis têm de ser protegidos em todas as circunstâncias, no pleno respeito do direito internacional humanitário”, acrescentou.

Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia em 8 de dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.

Ahmed al-Sharaa, que liderou as forças anti-regime para expulsar Assad, foi declarado presidente por um período transitório em 29 de janeiro.