Vários países por todo o mundo criticaram as tarifas recíprocas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deverão agravar a guerra comercial global, com o Tesouro dos EUA a alertar os países para não retaliarem.

O Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse na quarta-feira que o seu país vai combater as tarifas de Trump com contra-medidas.

“É essencial agir com propósito e com força, e é isso que faremos”, disse ele aos repórteres antes de uma reunião do gabinete para discutir a resposta do Canadá.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, também disse que esperaria para tomar medidas na quinta-feira, quando estivesse claro como o anúncio de Trump afetaria o México.

“Não é uma questão de se vocês nos impuseram tarifas a nós, nós vamos impor tarifas sobre vocês”, disse numa conferência de imprensa na manhã de quarta-feira. “O nosso interesse é fortalecer a economia mexicana”.

A China disse que “se opõe firmemente” às novas tarifas americanas sobre as suas exportações e prometeu “contra-medidas para salvaguardar os seus próprios direitos e interesses”.

O Ministério do Comércio de Pequim declarou, em comunicado, que os direitos aduaneiros “não respeitam as regras do comércio internacional e prejudicam gravemente os direitos e interesses legítimos das partes interessadas”.

Foi pedido a Washington que as “suspenda imediatamente”, alertando que “põem em perigo o desenvolvimento económico global”, prejudicando os interesses dos EUA e as cadeias de abastecimento internacionais.

Acusou ainda os Estados Unidos de uma “prática típica de intimidação unilateral”.

O Congresso brasileiro aprovou uma lei que permite ao executivo responder a barreiras comerciais, com o governo a afirmar que a alegação de que as tarifas dos EUA são por reciprocidade “não reflecte a realidade”.

A Primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, vista como próxima de Trump, disse que as tarifas introduzidas pela administração dos EUA eram “erradas” e não beneficiariam os Estados Unidos.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para trabalhar no sentido de um acordo com os Estados Unidos, com o objetivo de evitar uma guerra comercial que inevitavelmente enfraqueceria o Ocidente a favor de outros atores globais”, afirmou numa declaração no Facebook.

“Em todo o caso, como sempre, actuaremos no interesse da Itália e da sua economia, envolvendo-nos também com outros parceiros europeus”, acrescentou.

O Presidente em exercício da Coreia do Sul, Han Duck-soo, deu instruções ao Ministério da Indústria para negociar ativamente com Washington, a fim de minimizar o impacto das tarifas americanas.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse numa entrevista à Fox News que os países não deveriam retaliar porque haveria uma escalada.

“Injustificadas, ilegais e infundadas”

O Presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu criticou duramente o anúncio de Trump de uma nova tarifa de 20% sobre os produtos da União Europeia, como parte da sua promessa há muito prometida de impor tarifas recíprocas às nações de todo o mundo.

“Embora o Presidente Trump possa chamar ao dia de hoje o 'Dia da Libertação', do ponto de vista de um cidadão comum, este é o 'Dia da Inflação'”, afirmou Bernd Lange num comunicado.

“Estas medidas injustificadas, ilegais e desproporcionadas só podem levar a uma nova escalada tarifária e a uma espiral económica descendente para os EUA e para o mundo como um todo.”

O Ministro do Comércio do Japão afirmou ter comunicado ao seu homólogo americano que as novas tarifas, incluindo uma taxa de 24% sobre as importações japonesas, são “extremamente lamentáveis”.

“Transmiti que as medidas tarifárias unilaterais adoptadas pelos Estados Unidos são extremamente lamentáveis e voltei a instar veementemente (Washington) a não as aplicar ao Japão”, declarou Yoji Muto, Ministro do Comércio e da Indústria, aos jornalistas.

O Primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que as tarifas impostas pelos EUA ao seu país eram totalmente injustificadas, mas a Austrália não vai retaliar.

“O Presidente Trump referiu-se a tarifas recíprocas. Uma tarifa recíproca seria zero, não 10%”, disse Albanese.

Num fórum de negócios na Índia, o Presidente do Chile, Gabriel Boric, advertiu que tais medidas, além de causarem incerteza, desafiam as “regras mutuamente acordadas” e os “princípios que regem o comércio internacional”.

“Manter a cabeça fria”

Outros países tentaram manter a calma ao abordar as tarifas de Trump para evitar uma nova escalada.

O Reino Unido continua empenhado em fechar um acordo económico com os Estados Unidos, o que poderia ajudar a “mitigar” uma tarifa de 10% imposta às exportações para os EUA, disse um ministro.

“A nossa abordagem é mantermo-nos calmos e empenhados em fazer este acordo, que esperamos que mitigue o impacto do que foi anunciado”, disse o Ministro dos negócios Jonathan Reynolds, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter imposto novas tarifas aos parceiros comerciais dos EUA.

A indústria química alemã apelou à UE para “manter a cabeça fria”, alertando que “uma espiral de escalada só aumentaria os danos”.

A Associação da Indústria Química Alemã disse que a Alemanha - uma potência exportadora que depende do mercado dos EUA - “não deve tornar-se um peão numa guerra comercial que está a escalar”.

A Nova Zelândia também não concordou com a lógica tarifária de Trump.

O Ministro do Comércio, Todd McClay, rejeitou o valor apresentado no gráfico da administração sobre as tarifas impostas pela Nova Zelândia e disse que pediu aos representantes americanos para o esclarecerem.

“Não temos uma taxa tarifária de 20%”, afirmou, acrescentando que a Nova Zelândia tinha ‘um regime tarifário muito baixo’ e que o valor correto é inferior à taxa de base de 10% aplicada pelos EUA a todos os países.

“Não vamos tentar retaliar. Isso faria subir os preços para os consumidores neozelandeses e seria inflacionista”, afirmou.