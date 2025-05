Uma coligação global de especialistas jurídicos e organizações, apoiada por 135 relatos de testemunhas oculares e inteligência de fontes abertas (OSINT), planeia processar altos oficiais militares israelitas, oficiais subalternos e cidadãos com dupla nacionalidade por possíveis crimes de guerra em Gaza, em tribunais ao redor do mundo.

O Centro Internacional de Justiça para os Palestinianos (ICJP), uma organização independente composta por advogados, políticos e académicos, anunciou na terça-feira o lançamento da iniciativa Global 195. A coligação jurídica mundial, segundo o ICJP, “garantirá que mecanismos legais domésticos e internacionais sejam utilizados para perseguir indivíduos suspeitos de crimes de guerra, onde quer que estejam.”

“A coligação trabalhará simultaneamente em várias jurisdições para solicitar mandados de prisão privados e iniciar processos legais contra os envolvidos”.

Segundo o ICJP, alguns dos países representados incluem a Malásia, Türkiye, Noruega, Canadá, Bósnia e Herzegovina e Reino Unido. Acrescentando que o Global 195 foi fundado para abordar as falhas de órgãos internacionais e estados em processar crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos contra os palestinianos em Gaza.

O escopo do Global 195 inclui responsabilizar indivíduos da liderança militar e política israelita, desde decisores políticos seniores até trabalhadores operacionais, por violações do direito internacional, declarou o ICJP.

O ICJP afirmou que já foram feitos preparativos avançados no Reino Unido para intentar acções judiciais contra cidadãos britânicos suspeitos de terem aderido ao exército israelita ou de terem cometido crimes de guerra na Faixa de Gaza sitiada, na Cisjordânia ocupada por Israel e em Jerusalém Oriental.

“A obstrução das instituições jurídicas internacionais à perseguição de indivíduos responsáveis por crimes de guerra na Palestina, associada à incapacidade das forças policiais nacionais de cumprirem as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário e dos princípios da jurisdição universal, tem permitido a persistência da impunidade dos suspeitos de crimes de guerra israelitas”, afirmou Tayab Ali, diretor do ICJP no Reino Unido.

De acordo com o direito internacional, os estados devem investigar e processar os crimes de guerra, mas essas obrigações são frequentemente ignoradas, disse Ali, acrescentando que o lançamento do Global 195 “é uma intervenção legal necessária para remediar esse fracasso”.

“Ao ativar mecanismos legais nacionais em várias jurisdições, estamos a garantir que os responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Gaza estão sujeitos a responsabilização legal e já não têm onde se esconder”, acrescentou.

Falha da ordem legal internacional

Huseyin Disli, vice-presidente da Associação Mundial de Advogados, disse que a sua organização apoia totalmente a iniciativa Global 195 ao apresentar a queixa na Türkiye como um passo crucial para desmantelar a impunidade israelita.

“O caso da Palestina exemplifica a 'subalternidade legal' no direito internacional - direitos reconhecidos em teoria mas negados na prática - enquanto os crimes sionistas continuam sem controlo”, disse Disli, acrescentando que nenhum tribunal nacional emitiu mandados de captura para os criminosos de guerra genocida israelitas, expondo o fracasso da ordem jurídica internacional.

Awang Armadajaya bin Awang Mahmud, advogado e solicitador da Malásia, afirmou que o ICJP recolheu provas irrefutáveis de crimes de guerra em Gaza e apelou ao seu país para que “intensifique a necessária coordenação jurídica e diplomática entre os estados para a investigação e acusação dos alegados criminosos de guerra identificados na queixa”.

“Também fizemos recomendações ao Governo em relação ao controlo e restrições nas fronteiras, congelamento de bens e potencialmente sanções financeiras.”

Desde outubro de 2023, Israel matou mais de 62.000 palestinianos em Gaza - na sua maioria com armas e apoio político oferecidos pelo aliado EUA -, feriu mais de 115.000 e desenraizou milhões de pessoas, que agora enfrentam outra “Nakba” (catástrofe em árabe) semelhante à de 1948, uma vez que Israel e os EUA dizem que planeiam limpar etnicamente todos os palestinianos em Gaza.

18 meses de guerra genocida

Os militares israelitas, sob ordens diretas do regime extremista de Benjamin Netanyahu, pulverizaram bairros, escavaram valas comuns, destruíram cemitérios, bombardearam lojas e empresas, arrasaram hospitais e morgues, passaram tanques e bulldozers por cima de cadáveres, torturaram palestinianos presos com cães e choques elétricos, submeteram os detidos a execuções simuladas e até violaram muitos palestinianos.

Com um comportamento sádico durante o genocídio, os soldados israelitas provocaram os prisioneiros palestinianos, afirmando que estavam a jogar futebol com as cabeças dos seus filhos em Gaza.

As tropas israelitas transmitiram em direto centenas de vídeos de soldados a pilharem casas palestinianas, a destruírem camas de crianças, a incendiarem casas e a rirem-se, a usarem roupa interior de palestinianos deslocados e a roubarem brinquedos de crianças.

Na sua missão de apagar a Palestina, as tropas israelitas mataram um número recorde de bebés, médicos, atletas e jornalistas - sem precedentes em qualquer guerra deste século.

De acordo com as autoridades palestinianas, cerca de 70% das vítimas são mulheres e crianças. Segundo eles, Israel matou cerca de 18.000 crianças e bebés palestinianos, um número que coincide com as estimativas de muitas organizações humanitárias.

Muitos analistas dizem que o número de mortos relatado é uma estimativa conservadora. Um grupo de quase 100 médicos americanos que trabalharam em Gaza estimou um número de mortos superior a 118.000 em outubro de 2024. E, segundo a revista médica britânica The Lancet, o número de mortos poderá ter ultrapassado os 180.000 em meados de 2024.

Ao incumprir o acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro deste ano, Israel lançou na manhã de terça-feira uma onda de ataques indiscriminados contra tendas e casas de palestinianos deslocados, matando mais de 400 palestinianos e ferindo cerca de 700 outros, enquanto os sujeita a um cerco severo por terra, ar e mar.

A guerra genocida de 528 dias de Israel em Gaza tem atraído uma crescente condenação internacional, com figuras e instituições a classificar os ataques e o bloqueio de entregas de ajuda como uma tentativa deliberada de destruir uma população.

Grupos de direitos internacionais acusaram Israel de crimes de guerra e genocídio em Gaza.

O Tribunal Internacional de Justiça está a investigar acusações de genocídio apresentadas pela África do Sul, enquanto o Tribunal Penal Internacional pretende deter Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant.