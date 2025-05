O Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, declarou que a água proveniente da Índia que antes fluía pelas fronteiras será interrompida, dias depois de ter suspendido um importante tratado sobre a água com o seu principal rival, o Paquistão.

Nova Delhi acusou Islamabad de ter apoiado um ataque mortal contra turistas na Caxemira administrada pela Índia no mês passado, o que desencadeou uma série de ameaças acaloradas e medidas diplomáticas de retaliação.

O Paquistão rejeita as acusações.

Na terça-feira, as forças armadas indianas lançaram a “Operação Sindoor”, atingindo nove alvos em todo o Paquistão e em Jamu e Caxemira administrada pelo Paquistão.

O porta-voz militar do Paquistão disse que a Índia disparou mísseis em três locais, alertando que Islamabad irá responder.

No seu discurso, Modi não mencionou Islamabad especificamente, mas o discurso foi feita depois de Nova Delhi ter suspendido a sua parte do Tratado das Águas do Indo, com 65 anos de existência, que regula a água essencial para o Paquistão para consumo e agricultura.

“A água da Índia costumava ir para o exterior, agora vai fluir somente para a Índia”, disse Modi em Nova Delhi.

“O fluxo de água da Índia será interrompida para os interesses da Índia e será utilizada pela Índia”.

O Paquistão alertou que a manipulação dos seus rios seria considerada “um ato de guerra”.

Mas os especialistas também salientaram que as barragens existentes na Índia não têm capacidade para bloquear ou desviar a água, podendo apenas regular os períodos de libertação dos fluxos da água.

TRT Global - Registam-se 8 vítimas mortais nos ataques da Índia ao Paquistão, 5 caças abatidos em retaliação A Índia lançou mísseis contra o Paquistão e a Caxemira administrada pelo Paquistão, matando pelo menos oito civis, incluindo uma criança. 🔗

A pressão internacional tem aumentado sobre Nova Delhi e Islamabad, que já travaram várias guerras por causa de Caxemira.

“Continuamos a instar o Paquistão e a Índia para trabalharem no sentido de uma resolução responsável que mantenha a paz duradouro e a estabilidade regional no Sul da Ásia”, disse aos jornalistas a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce.

'Não é natural'

Na terça-feira, Islamabad acusou a Índia de alterar o fluxo da água no rio Chenab, um dos três rios colocados sob o controlo do Paquistão, de acordo com o tratado agora suspenso.

“Assistimos a alterações que não são naturais no rio (Chenab)”, disse à AFP Kazim Pirzada, Ministro para a Irrigação da província do Punjab, no Paquistão.

O Punjab, que faz fronteira com a Índia e alberga quase metade dos 240 milhões de paquistaneses, é o coração agrícola do país e “o maior impacto será sentido nas zonas que têm menos rotas alternativas de água”, alertou Pirzada.

“Num dia, o rio tem um fluxo normal e, no dia seguinte, o fluxo diminui consideravelmente”, acrescentou Pirzada.

Na Caxemira administrada pelo Paquistão, grandes quantidades de água da Índia foram alegadamente libertadas em 26 de abril, segundo o Instituto Jinnah, um grupo de reflexão liderado por um antigo ministro paquistanês das alterações climáticas.

“Isto está a ser feito para que não possamos utilizar a água”, acrescentou Pirzada.

O rio Indo é um dos mais longos da Ásia, atravessando linhas de demarcação ultra-sensíveis entre a Índia e o Paquistão na contestada Caxemira, com a população maioritariamente muçulmana - um território dos Himalaias que ambos os países reivindicam na totalidade.

Os rebeldes de Caxemira, sob administração indiana, têm causado a insegurança desde 1989, procurando a independência ou a fusão com o Paquistão.

A Índia acusa regularmente o seu vizinho de apoiar os homens armados que estão por detrás da insegurança.

Modi já tinha ameaçado utilizar a água como arma em 2016.

“O sangue e a água não podem correr juntos”, disse ele na altura.