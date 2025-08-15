TÜRKİYE
Erdogan e Rutte discutem Ucrânia e próxima cimeira Trump-Putin
O Presidente turco Erdogan diz que as conversas em Istambul fizeram progressos em direção a um cessar-fogo duradouro entre Rússia e Ucrânia, enfatizando a necessidade de resultados humanitários positivos.
Os líderes discutiram os últimos acontecimentos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. / Foto: AA
15 de agosto de 2025

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, a pedido deste, informou a Direção das Comunicações da Türkiye nesta quinta-feira.

Os líderes discutiram os últimos desenvolvimentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como questões regionais e globais.

Erdogan afirmou que houve avanços nas negociações em Istambul, que têm como objetivo alcançar um cessar-fogo duradouro entre a Rússia e a Ucrânia, e destacou a importância de que o processo resulte em desfechos humanitários positivos.

Rutte partilhou as suas opiniões sobre a situação na Ucrânia antes da reunião no Alasca entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Erdogan mencionou que a Türkiye está a acompanhar de perto a reunião que se aproxima.

Trump e Putin vão encontrar-se no Alasca na sexta-feira às 11h30 no horário local (19h30 GMT). Este será o primeiro encontro entre presidentes em exercício dos Estados Unidos e da Rússia desde o início da guerra entre Moscovo e Kiev, cuja duração já se aproxima dos três anos e meio.

