O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, a pedido deste, informou a Direção das Comunicações da Türkiye nesta quinta-feira.

Os líderes discutiram os últimos desenvolvimentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como questões regionais e globais.

Erdogan afirmou que houve avanços nas negociações em Istambul, que têm como objetivo alcançar um cessar-fogo duradouro entre a Rússia e a Ucrânia, e destacou a importância de que o processo resulte em desfechos humanitários positivos.