Trump alerta Rússia para "consequências graves" se não acabar com a guerra na Ucrânia
Trump diz que a cimeira no Alasca será provavelmente seguida por outro encontro trilateral entre ele, Putin e Zelensky.
Trump se prepara para se encontrar com Putin pela primeira vez em seu segundo mandato, no Alasca. / Reuters
14 de agosto de 2025

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, com “consequências muito graves” se ele não concordar em acabar com a guerra na Ucrânia durante a próxima cimeira no Alasca.

Questionado na quarta-feira se a Rússia enfrentaria repercussões caso Putin não concordasse em acabar com o conflito, Trump disse aos jornalistas: “Sim, enfrentará”.

“Eles enfrentarão consequências muito graves”, afirmou durante um discurso no Kennedy Center, em Washington, DC.

As declarações foram feitas poucas horas depois de Trump ter participado numa reunião virtual com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e outros líderes europeus, que o Presidente dos EUA considerou “muito boa”.

“Eu daria uma nota 10, muito, muito amigável”, disse ele.

Segunda reunião

Os comentários surgem no momento em que o Presidente se prepara para reunir-se com Putin pela primeira vez em seu segundo mandato. Trump disse que a cúpula presencial, marcada para acontecer na cidade mais populosa do Alasca, Anchorage, provavelmente resultará no estabelecimento de uma cúpula trilateral com Putin, Zelensky e ele próprio.

“Há uma grande probabilidade de realizarmos uma segunda reunião, que será mais produtiva do que a primeira, porque a primeira servirá para descobrir onde estamos e o que estamos a fazer”, afirmou.

“Se a primeira correr bem, teremos uma segunda rapidamente. Gostaria de fazê-lo quase imediatamente, e teremos uma segunda reunião rápida entre o Presidente Putin, o Presidente Zelenskyy e eu, se eles quiserem”, disse ele.

Trump disse que, embora “certas coisas importantes” possam ser alcançadas durante a cimeira de sexta-feira, ela está amplamente voltada para “preparar o terreno” para uma reunião trilateral de acompanhamento, que ele reconheceu que pode não estar prevista.

“Pode não haver uma segunda reunião porque, se eu achar que não é apropriado realizá-la porque não obtive as respostas que precisamos, então não teremos uma segunda reunião”, disse ele.

