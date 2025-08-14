Segunda reunião

Os comentários surgem no momento em que o Presidente se prepara para reunir-se com Putin pela primeira vez em seu segundo mandato. Trump disse que a cúpula presencial, marcada para acontecer na cidade mais populosa do Alasca, Anchorage, provavelmente resultará no estabelecimento de uma cúpula trilateral com Putin, Zelensky e ele próprio.

“Há uma grande probabilidade de realizarmos uma segunda reunião, que será mais produtiva do que a primeira, porque a primeira servirá para descobrir onde estamos e o que estamos a fazer”, afirmou.

“Se a primeira correr bem, teremos uma segunda rapidamente. Gostaria de fazê-lo quase imediatamente, e teremos uma segunda reunião rápida entre o Presidente Putin, o Presidente Zelenskyy e eu, se eles quiserem”, disse ele.

Trump disse que, embora “certas coisas importantes” possam ser alcançadas durante a cimeira de sexta-feira, ela está amplamente voltada para “preparar o terreno” para uma reunião trilateral de acompanhamento, que ele reconheceu que pode não estar prevista.

“Pode não haver uma segunda reunião porque, se eu achar que não é apropriado realizá-la porque não obtive as respostas que precisamos, então não teremos uma segunda reunião”, disse ele.