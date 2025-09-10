A Global Sumud Flotilla relatou um segundo alegado ataque de drone a um dos seus navios, enquanto o comboio de ajuda humanitária se prepara para partir da Tunísia com destino à Gaza sitiada.
“Outro barco foi atingido num alegado ataque de drone. Não há relatos de feridos. Mais actualizações em breve”, anunciou a frota no Instagram na terça-feira.
A activista Leila Hegazy descreveu o ataque ao navio Alma durante a sua mudança de turno.
“Este é o segundo ataque com drones a um dos barcos.”
“Esperamos que isto não aconteça todas as noites, porque eles estão a fazer muitas manobras”, disse Hegazy.
Outro activista testemunhou o ataque em primeira mão, afirmando que viu o drone “literalmente logo acima, talvez a seis metros”, antes de causar um incêndio.
“Soámos o alarme. Gritámos. Tínhamos as mangueiras prontas e o incêndio foi extinto em dois minutos”, disse.
Numa transmissão ao vivo, um activista disse que não houve danos estruturais significativos após uma inspeção inicial e que todos no barco estavam bem.
“Duas noites seguidas. Não é coincidência. Não é um acidente. É uma ameaça à missão e é uma ameaça séria que estamos a levar muito a sério”, disse.
“Tática de intimidação”
A activista disse que esta é uma “clara tática de intimidação” para “assustar as pessoas e impedir que embarquem nos seus navios amanhã”.
“Não seremos dissuadidos”, acrescentou.
A frota havia informado na terça-feira que o seu principal navio, o “Family Boat”, foi alegadamente atingido por um drone na costa da Tunísia.
A Flotilha Global Sumud, cujo nome significa “firmeza” em árabe, é composta por mais de 50 navios que transportam pessoas de vários países, incluindo médicos, jornalistas e activistas.
Cerca de 150 activistas, incluindo tunisinos, turcos e outros da Europa, África e Ásia, estão a participar na iniciativa.
A frota partiu de Barcelona no final de agosto, juntamente com outro grupo de Génova, Itália, e deve partir da Tunísia na quarta-feira com destino a Gaza.
A iniciativa visa desafiar o bloqueio de Israel e entregar ajuda humanitária ao enclave.
A Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC), apoiada pela ONU, informou em 22 de agosto que a fome se instalou no norte de Gaza e alertou que ela pode se espalhar à medida que o bloqueio de Israel continua.
Israel matou quase 65.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, no seu genocídio em Gaza desde outubro de 2023.
Reduzindo a maior parte do enclave a ruínas, enquanto deslocou praticamente toda a população.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.