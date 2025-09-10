A Global Sumud Flotilla relatou um segundo alegado ataque de drone a um dos seus navios, enquanto o comboio de ajuda humanitária se prepara para partir da Tunísia com destino à Gaza sitiada.

“Outro barco foi atingido num alegado ataque de drone. Não há relatos de feridos. Mais actualizações em breve”, anunciou a frota no Instagram na terça-feira.

A activista Leila Hegazy descreveu o ataque ao navio Alma durante a sua mudança de turno.

“Este é o segundo ataque com drones a um dos barcos.”

“Esperamos que isto não aconteça todas as noites, porque eles estão a fazer muitas manobras”, disse Hegazy.

Outro activista testemunhou o ataque em primeira mão, afirmando que viu o drone “literalmente logo acima, talvez a seis metros”, antes de causar um incêndio.

“Soámos o alarme. Gritámos. Tínhamos as mangueiras prontas e o incêndio foi extinto em dois minutos”, disse.

Numa transmissão ao vivo, um activista disse que não houve danos estruturais significativos após uma inspeção inicial e que todos no barco estavam bem.

“Duas noites seguidas. Não é coincidência. Não é um acidente. É uma ameaça à missão e é uma ameaça séria que estamos a levar muito a sério”, disse.

“Tática de intimidação”