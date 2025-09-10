MÉDIO ORIENTE
3 min de leitura
Flotilha Global Sumud com destino a Gaza reporta segundo alegado ataque de drone
“Outro barco foi atingido num alegado ataque de drone. Não há relatos de feridos. Mais informações em breve”, diz a frota.
Flotilha Global Sumud com destino a Gaza reporta segundo alegado ataque de drone
A iniciativa visa desafiar o bloqueio de Israel e entregar ajuda humanitária ao enclave. / AP
10 de setembro de 2025

A Global Sumud Flotilla relatou um segundo alegado ataque de drone a um dos seus navios, enquanto o comboio de ajuda humanitária se prepara para partir da Tunísia com destino à Gaza sitiada.

“Outro barco foi atingido num alegado ataque de drone. Não há relatos de feridos. Mais actualizações em breve”, anunciou a frota no Instagram na terça-feira.

A activista Leila Hegazy descreveu o ataque ao navio Alma durante a sua mudança de turno.

“Este é o segundo ataque com drones a um dos barcos.”

“Esperamos que isto não aconteça todas as noites, porque eles estão a fazer muitas manobras”, disse Hegazy.

Outro activista testemunhou o ataque em primeira mão, afirmando que viu o drone “literalmente logo acima, talvez a seis metros”, antes de causar um incêndio.

“Soámos o alarme. Gritámos. Tínhamos as mangueiras prontas e o incêndio foi extinto em dois minutos”, disse.

Numa transmissão ao vivo, um activista disse que não houve danos estruturais significativos após uma inspeção inicial e que todos no barco estavam bem.

“Duas noites seguidas. Não é coincidência. Não é um acidente. É uma ameaça à missão e é uma ameaça séria que estamos a levar muito a sério”, disse.

RelacionadoTRT Global - Barco da Flotilha Sumud Global alegadamente atingido por um drone ao largo da Tunísia

“Tática de intimidação”

Recomendado

A activista disse que esta é uma “clara tática de intimidação” para “assustar as pessoas e impedir que embarquem nos seus navios amanhã”.

“Não seremos dissuadidos”, acrescentou.

A frota havia informado na terça-feira que o seu principal navio, o “Family Boat”, foi alegadamente atingido por um drone na costa da Tunísia.

A Flotilha Global Sumud, cujo nome significa “firmeza” em árabe, é composta por mais de 50 navios que transportam pessoas de vários países, incluindo médicos, jornalistas e activistas.

Cerca de 150 activistas, incluindo tunisinos, turcos e outros da Europa, África e Ásia, estão a participar na iniciativa.

A frota partiu de Barcelona no final de agosto, juntamente com outro grupo de Génova, Itália, e deve partir da Tunísia na quarta-feira com destino a Gaza.

A iniciativa visa desafiar o bloqueio de Israel e entregar ajuda humanitária ao enclave.

A Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC), apoiada pela ONU, informou em 22 de agosto que a fome se instalou no norte de Gaza e alertou que ela pode se espalhar à medida que o bloqueio de Israel continua.

Israel matou quase 65.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, no seu genocídio em Gaza desde outubro de 2023.

Reduzindo a maior parte do enclave a ruínas, enquanto deslocou praticamente toda a população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us