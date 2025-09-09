Um dos principais navios da Global Sumud Flotilla (GSF), conhecido como “Family Boat”, foi atingido pelo que se suspeita ser um drone ao largo da costa da Tunísia, segundo os seus organizadores, enquanto as autoridades tunisinas rejeitaram as notícias de que teria ocorrido um ataque por um drone.
O barco, que navegava sob bandeira portuguesa, transportava membros do Comité Diretivo da GSF, que inclui outros activistas, informou a frota num comunicado publicado no Instagram, empresa norte-americana de redes sociais.
“Todos os passageiros e tripulantes estão bem”, afirmou o comunicado na segunda-feira à noite, acrescentando: “Está em curso uma investigação e, assim que houver mais informações disponíveis, estas serão divulgadas imediatamente.”
“Actos de agressão destinados a intimidar e inviabilizar a nossa missão não nos deterão. A nossa missão pacífica de quebrar o cerco a Gaza e solidariedade com o seu povo continua com determinação e resolução”, acrescentou o comunicado.
“Um drone sobrevoou o barco, lançou uma bomba, que explodiu, e o barco ficou em chamas”, disse Acar, membro do Comité Diretivo da GSF, numa mensagem de vídeo no Instagram.
Num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal tunisina TAP, o Ministério do Interior da Tunísia rejeitou as notícias de que o navio com bandeira portuguesa tinha sido atingido por um drone enquanto estava ancorado fora do porto de Sidi Bou Said.
O Ministério disse que as unidades de segurança inspecionaram o local e determinaram que o incêndio foi causado pela ignição de um colete salva-vidas. O incêndio foi rapidamente controlado e não causou feridos ou danos materiais, além da queima de vários coletes, acrescentou.
A Flotilha Global Sumud, assim designada em homenagem à palavra árabe para “firmeza”, é composta por cerca de 20 embarcações que transportam pessoas de vários países, incluindo médicos, jornalistas e activistas. Cerca de 150 activistas – incluindo tunisinos, cidadãos turcos e outros da Europa, África e Ásia – estão a participar na iniciativa.
A frota partiu de Barcelona no final de agosto, juntamente com outro grupo de Génova, Itália, e deve partir da Tunísia para Gaza na quarta-feira.
A iniciativa visa desafiar o bloqueio de Israel e entregar ajuda humanitária a Gaza.
Genocídio e fome
A Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC), apoiada pela ONU, informou em 22 de agosto que a fome se instalou no norte de Gaza e alertou que ela pode se espalhar à medida que o bloqueio de Israel continua.
O genocídio israelita em Gaza entrou no seu 700.º dia na sexta-feira, com Israel a matar mais de 64.500 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.
Durante o seu genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave a ruínas e praticamente desalojou toda a sua população.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.