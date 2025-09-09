Um dos principais navios da Global Sumud Flotilla (GSF), conhecido como “Family Boat”, foi atingido pelo que se suspeita ser um drone ao largo da costa da Tunísia, segundo os seus organizadores, enquanto as autoridades tunisinas rejeitaram as notícias de que teria ocorrido um ataque por um drone.

O barco, que navegava sob bandeira portuguesa, transportava membros do Comité Diretivo da GSF, que inclui outros activistas, informou a frota num comunicado publicado no Instagram, empresa norte-americana de redes sociais.

“Todos os passageiros e tripulantes estão bem”, afirmou o comunicado na segunda-feira à noite, acrescentando: “Está em curso uma investigação e, assim que houver mais informações disponíveis, estas serão divulgadas imediatamente.”

“Actos de agressão destinados a intimidar e inviabilizar a nossa missão não nos deterão. A nossa missão pacífica de quebrar o cerco a Gaza e solidariedade com o seu povo continua com determinação e resolução”, acrescentou o comunicado.

“Um drone sobrevoou o barco, lançou uma bomba, que explodiu, e o barco ficou em chamas”, disse Acar, membro do Comité Diretivo da GSF, numa mensagem de vídeo no Instagram.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal tunisina TAP, o Ministério do Interior da Tunísia rejeitou as notícias de que o navio com bandeira portuguesa tinha sido atingido por um drone enquanto estava ancorado fora do porto de Sidi Bou Said.

O Ministério disse que as unidades de segurança inspecionaram o local e determinaram que o incêndio foi causado pela ignição de um colete salva-vidas. O incêndio foi rapidamente controlado e não causou feridos ou danos materiais, além da queima de vários coletes, acrescentou.

A Flotilha Global Sumud, assim designada em homenagem à palavra árabe para “firmeza”, é composta por cerca de 20 embarcações que transportam pessoas de vários países, incluindo médicos, jornalistas e activistas. Cerca de 150 activistas – incluindo tunisinos, cidadãos turcos e outros da Europa, África e Ásia – estão a participar na iniciativa.