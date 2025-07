Uma vedação metálica de 5 metros de altura atravessa o limite oriental de Sinjil, uma cidade palestiniana na Cisjordânia ocupada por Israel. Portões de aço pesados e bloqueios de estradas vedam todas as entradas e saídas da cidade, vigiadas por soldados israelitas em postos de guarda.

"Sinjil é agora uma grande prisão", disse Mousa Shabaneh, de 52 anos, pai de 7 filhos, observando com resignação enquanto trabalhadores erguiam a vedação através do meio do viveiro, nos limites da cidade, onde plantava árvores para venda, a sua única fonte de rendimento.

"Claro que agora estamos proibidos de ir ao viveiro. Todas as árvores que eu tinha foram queimadas e perdidas", disse Shabaneh. "No final, cortaram-nos o sustento."

Muros e postos de controlo colocados pelas forças israelitas há muito tempo, fazem parte da vida quotidiana dos quase três milhões de residentes palestinianos da Cisjordânia ocupada.

Mas muitos dizem agora que um aumento dramático de tais barreiras desde o início da guerra de Israel em Gaza colocou cidades e aldeias num estado de cerco permanente.

A vedação à volta de Sinjil é um exemplo particularmente flagrante de barreiras colocados em todo o território, tornando-se uma característica dominante da vida quotidiana. As forças israelitas dizem que colocaram-nas para proteger a autoestrada próxima Ramallah-Nablus.

Encerramentos de estradas

As pessoas que vivem ali têm agora de caminhar ou conduzir através de ruas estreitas até ao único ponto de entrada permitido.

Alguns atravessam estradas fechadas a pé para chegar aos carros do outro lado.

Aqueles que ganhavam o sustento nas terras ocupadas estão efetivamente isolados, disse Bahaa Foqaa, o vice-presidente da câmara municipal. Disse que a vedação havia encerrado 8.000 residentes dentro de apenas 10 hectares, isolando-os de 2.000 hectares de terras ocupadas, que são propriedades privadas.

"Esta é a política que o exército de ocupação usa para intimidar as pessoas e quebrar a vontade do povo palestiniano."

Cerca de 700.000 israelitas residem agora em território que Israel ocupou em 1967.

A maioria dos países considera que estas comunidades constituem uma violação das Convenções de Genebra, que proíbem a instalação de civis em terras ocupadas.

Após décadas que as quais Israel falou das perspetivas de um Estado palestiniano independente, o governo israelita de extrema-direita inclui agora colonos proeminentes que proclamam abertamente o seu objetivo de anexar toda a Cisjordânia ocupada a Israel.

Vida nas estradas

Israel aumentou a sua presença militar na Cisjordânia ocupada logo após de outubro de 2023.

Da noite para o dia, montes de terra e pedras pesadas foram colocados nas estradas.

Depois, portões metálicos pesados, geralmente pintados de amarelo ou laranja, foram instalados e trancados pelos militares nas entradas das comunidades palestinianas, muitas vezes conduzindo a estradas também utilizadas pelos colonos.

Os militares estabeleceram novos postos de controlo permanentes.

Os chamados pontos de controlo aéreos, instalados de repente e sem aviso, tornaram-se mais frequentes.

Sana Alwan, de 52 anos, que vive em Sinjil e trabalha como treinadora pessoal, disse que o que antes era uma viagem curta para chegar a Ramallah pode agora demorar até três horas, sem forma de saber o tempo que ficará presa nos postos de controlo.

O trabalho abrandou porque ela já não pode prometer aos clientes que vai lá chegar.

"Metade da nossa vida é nas estradas", disse Alwan.

Economia sufocante

No início deste ano, dezenas de milhares de residentes da Cisjordânia foram deslocados por uma repressão israelita em Jenin, no norte do país.

Mohammad Jammous, de 34 anos, que cresceu em Jericó e vive em Ramallah, costumava ver a sua família quase todas as semanas. Com a viagem de uma hora agora tipicamente a estender-se a várias horas, diz que só a pode visitar uma vez por mês.

Os funcionários da Autoridade Palestiniana, que exerce uma autonomia limitada na Cisjordânia sob ocupação israelita, suspeitam que o impacto sufocante na economia e na vida quotidiana é intencional.

“Estão a fazer tudo o que podem para tornar a vida extremamente difícil para o nosso povo”, disse o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Mustafa, aos jornalistas no mês passado.