Durante semanas, o Presidente Donald Trump prometeu que a economia mundial mudaria no dia 1 de agosto com a implementação das suas novas tarifas. Era um prazo inegociável, garantiram os governantes ao público.

No entanto, quando Trump assinou a ordem na noite de 31 de julho, impondo novas tarifas sobre 68 países e a União Europeia, a data de início das taxas de importação foi adiada em sete dias para que o cronograma tarifário pudesse ser atualizado.

A mudança — embora potencialmente bem-vinda para os países que ainda não chegaram a um acordo com os EUA — trouxe uma nova dose de incerteza para consumidores e empresas que ainda se perguntam o que vai acontecer e quando.

Trump prometeu que os seus aumentos de impostos sobre quase 3 biliões de dólares em bens importados para os Estados Unidos trariam uma nova riqueza, lançariam uma onda de novos empregos industriais, reduziriam os deficits orçamentais e, simplesmente, fariam com que outros países tratassem os EUA com mais respeito.

As tarifas abrangentes correm o risco de comprometer a posição global dos EUA, à medida que os aliados se sentem forçados a aceitar acordos desfavoráveis. Como impostos sobre as matérias-primas utilizadas pelas fábricas e produtos básicos dos EUA, as tarifas também ameaçam criar novas pressões inflacionistas e prejudicar o crescimento económico - preocupações que a Casa Branca de Trump rejeitou.

Perguntas pairam sobre as tarifas, apesar da determinação de Trump. À medida que o prazo auto-imposto por Trump se aproximava, poucas coisas pareciam resolvidas além da determinação do presidente em impor as taxas sobre os quais ele fala há décadas.

A própria legalidade das tarifas permanece uma questão em aberto, já que um tribunal de recurso dos EUA ouviu na quinta-feira argumentos sobre se Trump excedeu a sua autoridade ao declarar uma “emergência” ao abrigo de uma lei de 1977 para impor as tarifas, permitindo-lhe evitar a aprovação do Congresso.

Trump estava eufórico enquanto grande parte do mundo aguardava o que ele faria. “As tarifas estão a tornar a América GRANDE e RICA novamente”, disse ele na manhã de quinta-feira na Truth Social.

‘Construídas de forma descuidada’

Outros viram uma política construída de forma descuidada pelo Presidente dos EUA, que poderá impor danos gradualmente ao longo do tempo, corroendo o poder e a prosperidade dos Estados Unidos.

“As únicas coisas que saberemos com certeza na manhã de sexta-feira são que as taxas de importação dos EUA, que prejudicam o crescimento, serão historicamente altas e complexas, e que, porque esses acordos são tão vagos e inacabados, a incerteza política permanecerá muito elevada”, disse Scott Lincicome, Vice-presidente de economia do Cato Instituto. “O resto ainda está por ser definido.”

As novas tarifas baseiam-se nas anunciadas na primavera. Trump inicialmente impôs o prazo de sexta-feira após as suas tarifas do “Dia da Libertação” em abril resultarem em pânico no mercado de ações. As suas taxas tarifárias extraordinariamente altas, reveladas na altura, levaram a temores de recessão, levando Trump a impor um período de negociação de 90 dias.

Quando ele não conseguiu criar acordos comerciais suficientes com outros países, estendeu o prazo e enviou cartas aos líderes mundiais que simplesmente listavam as taxas, provocando uma série de acordos apressados.

As importações suíças agora serão taxadas a uma taxa mais alta — 39% — do que os 31% ameaçados por Trump em abril, enquanto o Liechtenstein viu a sua taxa reduzida de 37% para 15%. Países não listados na ordem de quinta-feira à noite serão cobrados uma tarifa básica de 10%.