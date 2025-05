O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, será o anfitrião da assinatura de um acordo entre o Ruanda e a República Democrática do Congo (RDC) após um compromisso de cessar-fogo, informaram autoridades.

O Departamento de Estado, na sua agenda pública, anunciou que Rubio assinará uma "declaração de princípios" com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da RDC, Therese Kayikwamba Wagner, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, na sexta-feira.

O Departamento de Estado não forneceu imediatamente mais detalhes.

Num anúncio surpresa na quarta-feira, a RDC e os rebeldes do M23, que têm avançado rapidamente, declararam que concordaram em cessar os combates no leste do país enquanto trabalham em direção a uma trégua permanente.

Milhares de pessoas foram mortas num conflito que ocorre ao longo da fronteira entre os dois países, desde janeiro.

Especialistas da ONU, os Estados Unidos e outros governos ocidentais afirmam que o Ruanda apoia o M23, que nos últimos meses apoderou-se de cidades importantes no leste turbulento, mas rico em recursos, da RDC.

O Ruanda nega estar a fornecer apoio militar ao M23. No entanto, após uma visita este mês, o enviado dos EUA — o empresário Massad Boulos, que é sogro da filha de Donald Trump, Tiffany — pediu que o Ruanda interrompesse o apoio e retirasse "todas as tropas ruandesas do território da RDC".

O Catar, que tem trabalhado com os Estados Unidos numa série de questões diplomáticas delicadas, liderou as negociações entre o Ruanda e a RDC.

A RDC procurou o apoio dos EUA, em parte, oferecendo chegar a um acordo próprio com os Estados Unidos sobre o acesso a minerais críticos.