GUERRA EM GAZA
Gaza regista aumento acentuado de doenças de pele em meio a forte onda de calor
O diretor do Hospital Al-Shifa alerta para riscos críticos à saúde, uma vez que os ataques israelitas e a falta de combustível prejudicam os serviços médicos em meio ao agravamento da crise humanitária.
As temperaturas elevadas, combinadas com uma grave escassez de água potável, estão a colocar os residentes em risco acrescido para a saúde. / AP
15 de agosto de 2025

Gaza está a passar por um aumento generalizado de doenças de pele devido a uma forte onda de calor, disse o diretor do Hospital Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, na quinta-feira.

Salmiya, de acordo com notícias publicadas na imprensa local, salientou que as temperaturas crescentes e a grave escassez de água potável estão a aumentar os riscos para a saúde de pessoas de todas as idades na Faixa de Gaza.

Enfatizou que os hospitais estão com dificuldades para operar equipamentos médicos essenciais porque o fornecimento de combustível foi interrompido, ameaçando diretamente a vida de pacientes e feridos.

Enquanto isso, os profissionais de saúde continuam a trabalhar em condições adversas.

Abu Salmiya enfatizou que os hospitais estão em estado crítico e que a impossibilidade de operar equipamentos que salvam vidas é catastrófica, observando que o exército israelita continua a atacar escolas, hospitais e tendas que abrigam pessoas deslocadas.

Salientou ainda que o desastre humanitário em Gaza está a agravar-se a cada dia.

O exército israelita, rejeitando os apelos internacionais por um cessar-fogo, tem travado uma guerra brutal em Gaza desde outubro de 2023, matando mais de 61.700 palestinianos e devastando o seu sistema de saúde.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.

