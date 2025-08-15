Gaza está a passar por um aumento generalizado de doenças de pele devido a uma forte onda de calor, disse o diretor do Hospital Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, na quinta-feira.

Salmiya, de acordo com notícias publicadas na imprensa local, salientou que as temperaturas crescentes e a grave escassez de água potável estão a aumentar os riscos para a saúde de pessoas de todas as idades na Faixa de Gaza.

Enfatizou que os hospitais estão com dificuldades para operar equipamentos médicos essenciais porque o fornecimento de combustível foi interrompido, ameaçando diretamente a vida de pacientes e feridos.

Enquanto isso, os profissionais de saúde continuam a trabalhar em condições adversas.

Abu Salmiya enfatizou que os hospitais estão em estado crítico e que a impossibilidade de operar equipamentos que salvam vidas é catastrófica, observando que o exército israelita continua a atacar escolas, hospitais e tendas que abrigam pessoas deslocadas.