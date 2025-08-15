Gaza está a passar por um aumento generalizado de doenças de pele devido a uma forte onda de calor, disse o diretor do Hospital Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, na quinta-feira.
Salmiya, de acordo com notícias publicadas na imprensa local, salientou que as temperaturas crescentes e a grave escassez de água potável estão a aumentar os riscos para a saúde de pessoas de todas as idades na Faixa de Gaza.
Enfatizou que os hospitais estão com dificuldades para operar equipamentos médicos essenciais porque o fornecimento de combustível foi interrompido, ameaçando diretamente a vida de pacientes e feridos.
Enquanto isso, os profissionais de saúde continuam a trabalhar em condições adversas.
Abu Salmiya enfatizou que os hospitais estão em estado crítico e que a impossibilidade de operar equipamentos que salvam vidas é catastrófica, observando que o exército israelita continua a atacar escolas, hospitais e tendas que abrigam pessoas deslocadas.
Salientou ainda que o desastre humanitário em Gaza está a agravar-se a cada dia.
O exército israelita, rejeitando os apelos internacionais por um cessar-fogo, tem travado uma guerra brutal em Gaza desde outubro de 2023, matando mais de 61.700 palestinianos e devastando o seu sistema de saúde.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.