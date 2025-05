O Presidente da República e Presidente do Partido de Justiça e Desenvolvimento (AK Parti), Erdogan, afirmou durante o seu discurso na reunião do Grupo do partido da Assembleia Nacional:

“Como estão a acompanhar de perto, o mundo está a sentir as dores de estar à beira de uma nova e radical mudança. Do mesmo modo, a nossa região está a arder no vórtice da guerras, conflitos, massacres e atrocidades no Norte e no Sul. Neste clima, a Aliança Popular e Partidária (Cumhur Ittifaki), vê-se confrontada com uma responsabilidade histórica. Lutamos para preservar a estabilidade política e económica da Türkiye, para consolidar a paz social na região e para nos aproximarmos dos nossos objectivos.”

“Servimos com uma política que abraça a necessidade da sociedade" Presidente Erdogan

“De facto, este quadro que temos diante de nós é demasiado importante para se limitar apenas ao Partido da Justiça e Desenvolvimento (AK Parti) e à Aliança Popular e Partidária (Cumhur Ittifaki). Independentemente da sua posição no espectro político, todos os que se sentem responsáveis por este país e por esta nação devem apoiar e contribuir para esta luta, ou pelo menos evitar uma oposição destrutiva. Quando se trata da pátria, da nação e do estado, o resto é apenas um pormenor. É do conhecimento de todos nós que, em várias partes do mundo, se adopta uma posição comum relativamente às questões nacionais, sem qualquer distinção entre o governo e a oposição. Pessoalmente, defendemos isso ao longo da nossa vida política de quase meio século, esforçando-nos por servir o nosso país com um estilo de política que une em vez de dividir, que abraça em vez de polarizar e que tenta reunir todos os segmentos da sociedade em torno de valores comuns.

Apesar de, na maior parte das vezes, não termos recebido a abordagem desejada por parte dos nossos interlocutores, não comprometemos a nossa política de fraternidade, a nossa política de obras e serviços. Desde 14 de agosto de 2001, tal como disse Yunus Emre, ‘não vim pela causa, o meu trabalho é por amor‘. A casa de um amigo é o coração. Nós dizemos ‘eu vim para os corações’. Temos estado a trabalhar dia e noite para garantir que a paz, a tranquilidade, a justiça e o espírito de cooperação prevaleçam não só na nossa pátria mas também em todo o mundo, a começar pela nossa região.

A Türkiye está a reforçar diariamente o seu papel como um dos pólos da política mundial. Estamos a envidar esforços intensos para resolver todas as crises na nossa geografia, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia, que já ultrapassou o seu milésimo dia, e o genocídio em Gaza, que chegou ao seu 14º mês. Congratulamo-nos com o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, que entrou em vigor. Esperamos que todas as partes, especialmente Israel, cumpram as suas responsabilidades à letra, a fim de manter a calma no terreno. Enquanto Türkiye, manifesto a nossa disponibilidade para contribuir de todas as formas para pôr fim ao massacre em Gaza e para estabelecer um cessar-fogo permanente.

“O nosso objetivo é a nação, o nosso objetivo é a Grande Türkiye”

“Realizamos todas estas ações diplomáticas não pela nossa identidade política, mas antes de mais como um indivíduo deste país e desta nação. Preocupamo-nos em servir da melhor forma possível a nossa amada nação, da qual temos sempre a honra de fazer parte. Procuramos fazer com que a República da Türkiye, que é a esperança dos oprimidos e das vítimas, prospere em todos os domínios e se torne um país forte, próspero e respeitado. O nosso objetivo é a nação, o nosso objetivo é a Grande Türkiye. Estamos orgulhosos e entusiasmados por construir o Centenário da Türkiye. Prometemos, comprometemo-nos, agarramo-nos ao nosso objetivo com uma fé inabalável. Com a graça de Allah (Deus) e o apoio da nossa nação, atingiremos seguramente o nosso objetivo do Século da Türkiye.”