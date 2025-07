O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderia levantar as sanções contra o Irão se o país demonstrar um comportamento pacífico e cooperação com Washington.

“Se o Irão for pacífico e se se juntar a nós e não fizer mais nenhum mal, eu levantaria as sanções”, disse Trump numa entrevista à Fox News transmitida no domingo.

“Por vezes, obtém-se mais com mel do que com vinagre”, disse Trump, acrescentando que o alívio das sanções “faria uma grande diferença” para Teerão.

Anteriormente, Trump suspendeu as medidas de alívio das sanções depois de o líder supremo Ali Khamenei ter prometido atacar as bases americanas se Washington voltasse a atacar alvos iranianos.

Rejeição às alegações de retirada do urânio

Trump reiterou a sua rejeição das alegações de que o Irão evacuou urânio enriquecido antes dos ataques dos EUA, citando o peso do material e os desafios logísticos.

O Presidente disse que a América “não avisou muito” antes dos ataques, tornando a remoção do material ‘difícil’ e “perigosa”.

"Eles não moveram nada. Eles não pensaram que seria realmente possível fazer o que fizemos", disse Trump.

Ele descreveu o Irão como “exausto” devido aos recentes ataques israelitas e americanos, prevendo que as actividades nucleares cessem temporariamente.

"A última coisa que eles vão fazer agora, pelo menos por um período de tempo, é nuclear. Eles estão fartos", disse Trump.

Expansão dos Acordos de Abraão antecipada

Trump afirmou que alguns países manifestaram interesse em aderir aos acordos de normalização do Acordo de Abraão entre Israel e os Estados árabes, embora não tenha especificado quais.

“Temos alguns países muito bons neste momento, e penso que vamos começar a integrá-los, porque o Irão era o principal problema”, afirmou.