Uma equipa de procuradores especiais não conseguiu executar na sexta-feira um mandado de detenção contra o ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, depois de este se ter recusado a cumpri-lo, informou a Agência de Notícias Yonhap.

O procurador especial adjunto, Moon Hong-ju, juntamente com um procurador e um investigador, visitou o Centro de Detenção de Seul, em Uiwang, onde Yoon está detido desde o mês passado. A equipa disse que foi até à cela de Yoon e instruiu os agentes prisionais a trazê-lo, mas ele recusou.

“Não conseguimos cumprir o mandado de detenção contra o ex-presidente Yoon devido à sua recusa categórica”, disse a equipa.

A questão da força

Anteriormente, os procuradores especiais disseram que iriam trazer “à força” o presidente deposto para interrogatório sobre a alegada interferência eleitoral.