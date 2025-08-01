Uma equipa de procuradores especiais não conseguiu executar na sexta-feira um mandado de detenção contra o ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, depois de este se ter recusado a cumpri-lo, informou a Agência de Notícias Yonhap.
O procurador especial adjunto, Moon Hong-ju, juntamente com um procurador e um investigador, visitou o Centro de Detenção de Seul, em Uiwang, onde Yoon está detido desde o mês passado. A equipa disse que foi até à cela de Yoon e instruiu os agentes prisionais a trazê-lo, mas ele recusou.
“Não conseguimos cumprir o mandado de detenção contra o ex-presidente Yoon devido à sua recusa categórica”, disse a equipa.
A questão da força
Anteriormente, os procuradores especiais disseram que iriam trazer “à força” o presidente deposto para interrogatório sobre a alegada interferência eleitoral.
Os procuradores especiais estão a investigar alegações de que Yoon e a sua esposa, Kim Keon Hee, interferiram na nomeação de candidatos para as eleições parlamentares suplementares de 2022.
Yoon desafiou duas intimações para comparecer ao interrogatório esta semana, e os seus advogados afirmaram que isso se deveu à “deterioração da sua saúde”.
Ele está detido desde janeiro, após ter sido destituído em dezembro, dias depois de ter imposto a lei marcial na noite de 3 de dezembro, que foi revogada poucas horas depois.
Yoon foi formalmente destituído do cargo em abril, abrindo caminho para uma eleição presidencial antecipada em junho, que foi vencida por uma maioria esmagadora por Lee Jae-myung, do Partido Democrático da Coreia (DPK).