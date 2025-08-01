MUNDO
2 min de leitura
Procurador especial sul-coreano não consegue deter o ex-presidente Yoon
"Não foi possível cumprir o mandado de detenção contra o ex-presidente Yoon devido à sua recusa categórica", afirma a equipa de procuradores especiais.
Procurador especial sul-coreano não consegue deter o ex-presidente Yoon
Ex-presidente Yoon e a sua esposa Hee são investigados por alegadamente interferirem na escolha dos candidatos para as eleições suplementares de 2022. / AP
1 de agosto de 2025

Uma equipa de procuradores especiais não conseguiu executar na sexta-feira um mandado de detenção contra o ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, depois de este se ter recusado a cumpri-lo, informou a Agência de Notícias Yonhap.

O procurador especial adjunto, Moon Hong-ju, juntamente com um procurador e um investigador, visitou o Centro de Detenção de Seul, em Uiwang, onde Yoon está detido desde o mês passado. A equipa disse que foi até à cela de Yoon e instruiu os agentes prisionais a trazê-lo, mas ele recusou.

“Não conseguimos cumprir o mandado de detenção contra o ex-presidente Yoon devido à sua recusa categórica”, disse a equipa.

A questão da força

Anteriormente, os procuradores especiais disseram que iriam trazer “à força” o presidente deposto para interrogatório sobre a alegada interferência eleitoral.

recommended

Os procuradores especiais estão a investigar alegações de que Yoon e a sua esposa, Kim Keon Hee, interferiram na nomeação de candidatos para as eleições parlamentares suplementares de 2022.

Yoon desafiou duas intimações para comparecer ao interrogatório esta semana, e os seus advogados afirmaram que isso se deveu à “deterioração da sua saúde”.

Ele está detido desde janeiro, após ter sido destituído em dezembro, dias depois de ter imposto a lei marcial na noite de 3 de dezembro, que foi revogada poucas horas depois.

Yoon foi formalmente destituído do cargo em abril, abrindo caminho para uma eleição presidencial antecipada em junho, que foi vencida por uma maioria esmagadora por Lee Jae-myung, do Partido Democrático da Coreia (DPK).

RelacionadoTRT Global - De operário a presidente: quem é Lee Jae-myung, o novo líder da Coreia do Sul?
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us