Os reclusos do sistema prisional do Alabama forneceram aos realizadores de documentários imagens chocantes que documentam as suas horríveis condições de vida.

“The Alabama Solution”, um documentário de Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman, estreou esta semana no Festival de Cinema de Sundance, em Park City.

Jarecki e Kaufman se interessaram pelas prisões do Alabama em 2019. Conhecidos por produções como “The Jinx” e “Capturing the Friedmans”, a dupla teve acesso pela primeira vez a espaços restritos durante um encontro religioso no pátio de uma prisão, acompanhados por um capelão.

Aqui, os reclusos levaram os produtores à parte para contar histórias chocantes sobre as realidades da vida no interior: trabalho forçado, drogas, violência, ameaças, retaliação e os factos ocultos de muitas mortes de reclusos.

A Associated Press fez uma extensa reportagem sobre os problemas do sistema prisional do estado. Entre eles contam-se as elevadas taxas de violência, o baixo número de efectivos, a diminuição da taxa de liberdade condicional e a utilização de fundos da pandemia para construir uma prisão gigantesca.

Durante o processo, foram contactados os activistas prisioneiros Melvin Ray e Robert Earl Council (também conhecidos como “Kinetic Justice”), que trabalhavam há anos para expor as condições terríveis e a corrupção enraizada no sistema.

Os activistas ajudaram a transmitir informações aos produtores através de telemóveis contrabandeados.

“Estamos profundamente preocupados com a segurança deles, e isso foi verdade desde a primeira vez que os encontrámos”, disse Kaufman. “Há décadas que fazem este trabalho e, como se vê no filme, têm sido alvo de retaliações de formas muito extremas. Mas há advogados prontos a fazer controlos de bem-estar e a visitá-los em caso de retaliação.”

Na primeira projeção do filme, Charlotte Kaufman estava a ouvir o Conselho ao telefone. Aproximando o microfone do telemóvel, transmitiram o discurso do Presidente da Câmara para a sala.

Alguns dos familiares dos reclusos estavam também presentes na audiência. Entre eles estava Sandy Ray, a mãe de Steven Davis, que foi espancado até à morte no Estabelecimento Correcional William E. Donaldson em 2019 até ficar com a cara irreconhecível.

Os funcionários da prisão disseram que Davis foi morto em legítima defesa porque não quis entregar as suas armas. Mas os reclusos contam uma história completamente diferente.

Alelur “Alex” Duran, que passou 12 anos na prisão em Nova Iorque, também ajudou a realizar o filme. Jarecki disse que não abordariam o tema sem a experiência de alguém que já tivesse cumprido a pena.

“O que se vê neste filme está a acontecer em todo o país”, disse Duran.