O enviado especial do Presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, visitou o sul de Gaza na sexta-feira num momento em que se regista indignação internacional devido à fome, escassez e caos mortal junto dos locais de distribuição de ajuda.

Witkoff e o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, visitaram um dos locais de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza em Rafah, a cidade mais ao sul de Gaza, de acordo com um funcionário envolvido na visita.

O funcionário, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa, afirmou que todos os quatro locais de distribuição do grupo estão em zonas controladas pelo exército israelita e, ao longo dos meses de operação, tornaram-se pontos de tensão, onde pessoas famintas lutam por ajuda escassa. Centenas de pessoas já morreram, seja por disparos ou por serem esmagadas.

O exército israelita afirma que apenas disparou tiros de advertência contra pessoas que se aproximam das suas forças, enquanto a Fundação Humanitária de Gaza diz que os seus contratados armados usaram apenas spray de pimenta ou tiros de advertência para evitar aglomerações mortais.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na quinta-feira que Witkoff foi enviado para elaborar um plano que aumente as entregas de alimentos e ajuda como parte de um esforço “para salvar vidas e acabar com esta crise”. Enquanto isso, Trump escreveu nas redes sociais que a maneira mais rápida de encerrar a crise seria a rendição do Hamas e a libertação de reféns.

À beira da fome

Organizações internacionais afirmam que Gaza está à beira da fome há dois anos.