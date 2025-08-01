O enviado especial do Presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, visitou o sul de Gaza na sexta-feira num momento em que se regista indignação internacional devido à fome, escassez e caos mortal junto dos locais de distribuição de ajuda.
Witkoff e o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, visitaram um dos locais de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza em Rafah, a cidade mais ao sul de Gaza, de acordo com um funcionário envolvido na visita.
O funcionário, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa, afirmou que todos os quatro locais de distribuição do grupo estão em zonas controladas pelo exército israelita e, ao longo dos meses de operação, tornaram-se pontos de tensão, onde pessoas famintas lutam por ajuda escassa. Centenas de pessoas já morreram, seja por disparos ou por serem esmagadas.
O exército israelita afirma que apenas disparou tiros de advertência contra pessoas que se aproximam das suas forças, enquanto a Fundação Humanitária de Gaza diz que os seus contratados armados usaram apenas spray de pimenta ou tiros de advertência para evitar aglomerações mortais.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na quinta-feira que Witkoff foi enviado para elaborar um plano que aumente as entregas de alimentos e ajuda como parte de um esforço “para salvar vidas e acabar com esta crise”. Enquanto isso, Trump escreveu nas redes sociais que a maneira mais rápida de encerrar a crise seria a rendição do Hamas e a libertação de reféns.
À beira da fome
Organizações internacionais afirmam que Gaza está à beira da fome há dois anos.
A Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, principal autoridade internacional em crises alimentares, declarou que os desenvolvimentos recentes, incluindo um bloqueio completo de ajuda por dois meses e meio, indicam que o “pior cenário de fome está atualmente a desenrolar-se em Gaza.”
A quantidade de ajuda que chega a Gaza continua muito abaixo do necessário, segundo organizações humanitárias. Um colapso na segurança no enclave palestiniano tornou quase impossível entregar alimentos com segurança aos palestinianos famintos, e grande parte da ajuda limitada que entra é acumulada e posteriormente vendida a preços exorbitantes.
Distribuições de alimentos transformadas em banhos de sangue
Num relatório divulgado na sexta-feira, a Human Rights Watch classificou o sistema de distribuição de ajuda como “inadequado e militarizado, transformando as distribuições de ajuda em banhos de sangue regulares.”
O exército israelita e o gabinete do primeiro-ministro não responderam a pedidos de comentários ao relatório.
Um vídeo de 30 de julho, publicado na quinta-feira pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), mostrou uma coluna de ajuda a passar por um posto de fronteira enquanto tiros ricocheteavam no chão próximo das multidões reunidas.
“Fomos recebidos na estrada por dezenas de milhares de pessoas famintas e desesperadas que descarregaram diretamente tudo dos camiões,” disse Olga Cherevko, funcionária da OCHA.