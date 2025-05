O chanceler alemão Friedrich Merz e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinharam a necessidade de reforçar a cooperação para acabar com a guerra na Ucrânia durante a sua primeira conversa telefónica na sexta-feira.

Ambos os líderes concordaram com a importância de uma “cooperação estreita com o objectivo de pôr fim à guerra na Ucrânia”, disse o recém-nomeado porta-voz do governo, Stefan Kornelius, em comunicado.

Kornelius disse que Merz também ecoou o apelo de Trump para que a guerra Rússia-Ucrânia termine rapidamente.

“A Rússia deve agora concordar com um cessar-fogo para criar espaço para negociações”, acrescentou Kornelius, instando o Kremlin a tomar medidas imediatas.

Trump comprometeu-se a apoiar “fortemente” os esforços alemães - juntamente com a França, o Reino Unido, a Polónia e outros parceiros europeus - para procurar uma paz duradoura na região, disse Kornelius.

Os dois líderes também concordaram em manter intercâmbios regulares e planear visitas recíprocas aos Estados Unidos e à Alemanha.

O líder conservador Merz, que tomou posse na terça-feira como o 10º chanceler da Alemanha, manifestou total apoio à iniciativa de cessar-fogo de Trump durante uma conferência de imprensa conjunta na quarta-feira com o Presidente francês Emmanuel Macron em Paris.

Trabalhar em estreita colaboração

“Deixem-me ser muito claro: o Presidente Trump tem todo o nosso apoio para pôr fim a esta guerra e acabar com as mortes na Ucrânia.”, disse Merz.

“Trabalharemos em estreita colaboração com os EUA, a Ucrânia e os nossos parceiros europeus para alcançar uma paz justa, duradoura e sustentável. Assim que for acordado um cessar-fogo, estamos prontos para participar na sua monitorização sob a liderança e participação dos EUA”, acrescentou.

Merz também anunciou que planeia visitar Kiev nas próximas semanas para reafirmar o apoio da Alemanha à Ucrânia.

Questionado sobre possíveis garantias de segurança para a Ucrânia, o Chanceler disse que era demasiado cedo para discutir pormenores.

“Enquanto não houver um cessar-fogo permanente e um acordo de paz com a Rússia, não podemos dar qualquer informação sobre a extensão das garantias de segurança que podemos oferecer à Ucrânia, porque simplesmente não conhecemos as condições”, disse aos jornalistas.

“Do nosso ponto de vista, continua a ser importante que os EUA continuem envolvidos neste processo e também num futuro quadro de garantias de segurança para a Ucrânia. Acima de tudo, esta guerra deve terminar de forma permanente e não, como está a ser proposto actualmente, ser apenas interrompida por alguns dias”, afirmou, referindo-se ao cessar-fogo de três dias declarado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, entre a manhã de 8 e 11 de maio.