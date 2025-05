O exército israelita matou um jornalista palestiniano que recebia tratamento num hospital de Khan Younis, no sul de Gaza, na manhã de terça-feira.

O jornalista Hassan Eslayeh foi morto num ataque aéreo israelita ao Complexo Médico Nasser, confirmou o Gabinete de Comunicação Social do Governo de Gaza.

Eslayeh, diretor do órgão de comunicação Alam24 sediado em Gaza, estava a ser tratado no hospital devido aos ferimentos causados por um ataque israelita a 7 de abril, disse o porta-voz da defesa civil de Gaza, Mahmud Bassal, à agência de notícias AFP.

O exército israelita afirmou que o ataque de abril tinha como alvo Eslayeh, alegando que ele operava para o Hamas "sob o disfarce de jornalista", uma acusação que ele negou veementemente.

Esta não é a primeira vez que Israel acusa trabalhadores da sociedade civil palestiniana — jornalistas, paramédicos, trabalhadores humanitários — de serem membros do Hamas ou de outros grupos armados em Gaza.

No mês passado, Israel assassinou o correspondente da Al Jazeera Mubasher e o colaborador do Drop Site News, Hossam Shabat, alegando que ele era um operativo do Hamas. Posteriormente, o exército israelita matou 15 paramédicos e trabalhadores de socorro em Rafa, alegando falsamente que "pelo menos 6" deles eram combatentes do Hamas.

O jornalista da TRT Arabi, Sami Shehadeh, também foi alvo de bombardeamentos israelitas enquanto fazia reportagem no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, resultando na perda da sua perna.

Num artigo publicado pelo Mondoweiss, Tareq S. Hajjaj, colega e amigo de Hassan Eslayeh, citou Eslayeh dizendo que não pertencia a nenhum partido.

"O exército israelita acusou-me de combater em Khan Yunis a 7 de outubro, mas eu estava a cobrir os eventos em Rafah", disse Hassan, referindo-se ao momento em que a vedação fronteiriça de Gaza foi derrubada a 7 de outubro de 2023.

"Não pertenço a nenhum partido. Não faço nada em Gaza além do meu trabalho jornalístico bem conhecido, que o mundo inteiro conhece."

Jornais israelitas amplificaram as afirmações iniciais do exército contra Hassan, lançando uma campanha difamatória contra ele.

Vários meios de comunicação publicaram fotos e vídeos de Hassan a documentar os eventos de 7 de outubro, disse Hajjaj.

Também circulou uma foto dele com o ex-líder do Hamas, Yahya Sinwar.

"A foto de Hassan com Sinwar foi tirada num evento que Hassan estava a cobrir. Tirar uma foto com os líderes da Palestina em Gaza é comum, e algo que qualquer pessoa faria. A natureza não credível de tais alegações israelitas — ou qualquer alegação israelita — deve indicar que qualquer coisa que o exército israelita diga deve ser tratada com extremo desconfiança", escreveu Hajjaj.

Eslayeh era um jornalista popular em Gaza, conhecido pelas suas reportagens na linha da frente. Ele partilhava atualizações em tempo real, fotos e vídeos documentando o impacto das ações militares israelitas sobre os civis em Gaza.

O seu conteúdo no Twitter e Instagram frequentemente destacava a crise humanitária, incluindo a destruição de infraestruturas e vítimas civis.

Nas redes sociais, Eslayeh tinha mais de um milhão de seguidores em diferentes plataformas, incluindo Telegram, X, Facebook e Instagram.

O Instagram bloqueou alegadamente a conta principal de Eslayeh durante a guerra genocida em curso em Gaza, levando-o a usar uma conta de reserva.

Na noite de segunda-feira, o exército israelita retomou os seus ataques a Gaza, após uma pausa temporária para que o grupo palestiniano Hamas pudesse libertar o soldado americano-israelita Edan Alexander, na sequência de um acordo entre o Hamas e a administração dos EUA.

O Comité para a Proteção dos Jornalistas condenou o ataque que matou Eslayeh.

"Não seria difícil para a ocupação assassinar-me novamente, especialmente com o crescente incitamento que ouço e vejo contra mim", disse Hassan, citado no Mondoweiss.

"Não estou a lutar. Estou a trabalhar, e assumo a responsabilidade pela minha profissão.”

"Se o exército israelita me matar, as fotos que tirei e as histórias que contei ao mundo continuarão a viver. O meu nome, a minha causa e a minha voz continuarão vivos."