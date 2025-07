O Brasil vai solicitar a intervenção no processo de genocídio instaurado pela África do Sul contra as ações de Israel em Gaza no Tribunal Internacional de Justiça, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil afirmou na quarta-feira que o país está na "fase final" para apresentar uma intervenção formal no caso de genocídio apresentado pela África do Sul contra Israel.

A África do Sul entrou com o processo em 2023, pedindo ao Tribunal Internacional de Justiça que declarasse que Israel violou as suas obrigações decorrentes da Convenção de Genocídio de 1948 em relação às ações contra os palestinianos em Gaza.

Outros países — como a Türkiye, Espanha e Colômbia — já solicitaram ao tribunal para intervir no caso.

A decisão foi inicialmente reportada pelo jornal brasileiro Folha de S. Paulo e confirmada pela agência de notícias Reuters.

Genocídio israelita em Gaza

Israel matou mais de 59.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças, na sua ofensiva no enclave bloqueado.

Cerca de 11.000 palestinianos estarão enterrados sob os escombros de casas destruídas, de acordo com a agência oficial de notícias palestina WAFA.

Especialistas, no entanto, argumentam que o número real de mortes excede significativamente o relatado pelas autoridades de Gaza, estimando que pode chegar a cerca de 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e deslocou praticamente toda a sua população.

Além disso, bloqueou a entrada de ajuda humanitária urgentemente necessária, permitindo apenas a atuação de um grupo de ajuda controverso apoiado pelos EUA, criado para contornar o trabalho de ajuda da ONU e condenado por ser uma "armadilha mortal".