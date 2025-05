Scarlett Goddard Strahan começou a preocupar-se com o aparecimento de rugas quando estava no quinto ano.

Aos 10 anos de idade, Scarlett e as suas amigas passavam horas no TikTok e no YouTube a ver influenciadores a promover produtos para alcançar a estética de beleza actual de uma pele fresca, “brilhante” e impecável. Scarlett desenvolveu uma rotina de cuidados de pele pormenorizada que incluía produtos de limpeza facial, máscaras hidratantes e cremes hidratantes.

Uma noite, a pele de Scarlett começou a arder e a formar bolhas intensas. O uso intensivo de produtos para adultos tinha-lhe danificado a pele. Meses mais tarde, ainda havia pequenos inchaços no rosto de Scarlett e as suas bochechas ficavam coradas ao sol.

“Eu não queria ter rugas e parecer velha”, diz Scarlett, que fez recentemente 11 anos. “Se eu soubesse o quanto a minha vida seria afectada por isso, nunca teria posto estas coisas na minha cara.”

Os especialistas dizem que a experiência de Scarlett se tornou comum à medida que as adolescentes de todo o país se dirigem às lojas de produtos de beleza para comprar produtos de cuidados da pele de alta qualidade, uma tendência captada em vídeos virais com o hashtag #SephoraKids. As meninas com menos de oito anos de idade estão a recorrer aos consultórios dos dermatologistas com erupções cutâneas, queimaduras químicas e outras reacções alérgicas a produtos que não foram concebidos para a pele sensível das crianças.

“Quando as crianças usam cuidados de pele anti-envelhecimento, podem, na verdade, causar envelhecimento prematuro, destruir a barreira da pele e causar cicatrizes permanentes”, diz a Dra. Brooke Jeffy, uma dermatologista de Scottsdale, Arizona, que publicou os seus próprios vídeos nas redes sociais a desmentir os conselhos dos influenciadores.

Para além dos danos físicos, os pais e os psicólogos infantis estão preocupados com os efeitos desta tendência na saúde mental das raparigas. Dados exaustivos mostram que a obsessão com a aparência pode afectar a autoestima e a imagem corporal, alimentando a ansiedade, a depressão e as perturbações alimentares.

A obsessão pelos cuidados com a pele oferece uma janela para o papel que as redes sociais desempenham na vida dos jovens de hoje e para a forma como moldam os ideais e as inseguranças das raparigas em particular. As raparigas experimentam níveis elevados de tristeza e desespero.

É controverso se a exposição às redes sociais causa ou está apenas associada a problemas de saúde mental. Mas para os adolescentes mais velhos e os jovens adultos, a situação é clara: Passar muito tempo nas redes sociais é mau para eles, ponto final.

O fascínio das raparigas pela maquilhagem e pelos cosméticos não é novo. Nem as crianças que se prendem a padrões de beleza idealizados. Kris Perry, diretora executiva da Children and Screens, uma organização sem fins lucrativos que investiga a forma como os meios digitais afectam o desenvolvimento das crianças, afirma que o que é diferente agora é o tamanho. Numa era de imagens filtradas e inteligência artificial, alguns dos rostos bonitos com que se deparam nem sequer são reais.

“As raparigas são bombardeadas com imagens idealizadas de beleza que estabelecem um padrão de beleza que pode ser muito difícil, se não impossível, de alcançar”, diz Perry.

Poupar dinheiro para compras na Sephora

Para Mia Hall, de 14 anos, a obsessão com os cuidados de pele é mais do que apenas a procura de uma pele perfeita.

Para Mia, uma nova-iorquina do Bronx, trata-se de se sentir aceite e de pertencer a uma comunidade com o estilo de vida e a aparência que deseja.

Os cuidados com a pele não estavam no radar de Mia até ela começar a frequentar o oitavo ano no outono passado. Era um tema de conversa entre as raparigas da sua idade na escola e nas redes sociais. As raparigas criaram laços sobre as suas rotinas de cuidados com a pele.

“Toda a gente o fazia. Achei que era a única maneira de me integrar”, diz Mia. Ela começou a seguir influenciadores de beleza como Katie Fang e Gianna Christine, que têm milhões de jovens seguidores no TikTok. Alguns influenciadores são pagos pelas marcas para promover os seus produtos, mas nem sempre o dizem.

Mia ficou viciada nos vídeos “Get Ready With Me”, em que os influenciadores se filmam a preparar-se para a escola, para uma saída à noite com os amigos ou para fazer as malas para uma viagem. No TikTok, a hashtag #GRWM foi vista mais de 150 mil milhões de vezes.

“É como um transe. Não se consegue parar de ver”, diz Mia e acrescenta: “Quando me dizem: 'Compre este produto' ou 'Estou a usar isto e é óptimo', é um sentimento muito pessoal. Comprar o que eles têm faz-me sentir ligada a eles”.

Mia começou a poupar a sua mesada semanal de 20 dólares para ir à Sephora com as suas amigas. A sua rotina diária consistia num sabonete facial, uma bruma facial, um sérum hidratante, um tónico para fechar os poros, um hidratante e um protetor solar. A maioria destes produtos era de marcas de luxo como Glow Recipe, Drunk Elephant ou Caudalie, cujos hidratantes podem custar até 70 dólares.

“Quando vejo outras raparigas da minha idade que são muito bonitas ou que têm uma vida incrível, fico com muita inveja e insegura”, diz Mia.

Charlotte Markey, especialista em imagem corporal e psicóloga da Universidade Rutgers, afirma que o nível de detalhes e de informação que as raparigas recebem nas aulas de beleza envia uma mensagem alarmante numa idade sensível em que estão a entrar na puberdade e a procurar a sua identidade.

“A mensagem transmitida às raparigas é a seguinte: 'Tu és um projecto interminável que precisa de ser iniciado imediatamente'. E essencialmente: 'Não és boa da maneira que és'”, diz Markey, autora de The Body Image Book for Girls.

Produtos para melhorar a juventude comprados por crianças

A indústria da beleza está a aproveitar-se desta tendência. De acordo com um relatório publicado pela NielsenIQ, os consumidores com menos de 14 anos representaram 49% das vendas de produtos para a pele nas farmácias no ano passado, enquanto as famílias com filhos adolescentes e pré-adolescentes gastaram mais em produtos para a pele do que a média das famílias americanas. De acordo com a empresa de estudos de mercado Circana, no primeiro semestre de 2024, um terço das vendas de produtos de beleza de “prestígio” em lojas como a Sephora foram efectuadas por famílias com pré-adolescentes e adolescentes.

A indústria dos cosméticos reconheceu que alguns produtos não são adequados para crianças, mas pouco fez para desencorajar a compra desses produtos. Por exemplo, o website oficial da Drunk Elephant recomenda que as crianças com idade igual ou inferior a 12 anos não utilizem os seus séruns, loções e esfoliantes anti-envelhecimento “devido à sua natureza muito activa”. Este conselho aparece na página de perguntas frequentes do seu website; não existe qualquer aviso deste tipo nos próprios produtos.

A Sephora recusou-se a comentar para esta história.

Componentes como o retinol e esfoliantes químicos como os hidroxiácidos são agressivos por natureza. São utilizados para estimular a produção de colagénio e de células na pele envelhecida. Os dermatologistas afirmam que as peles jovens ou sensíveis podem reagir com vermelhidão, descamação e ardor, o que pode levar a infecções, acne e hipersensibilidade quando utilizados incorretamente.

Os dermatologistas concordam que o rosto de uma criança precisa normalmente de apenas três itens, que podem ser encontrados nas prateleiras das farmácias: um produto de limpeza suave, um hidratante e um protetor solar.

Um projecto de lei da Califórnia que visava proibir a venda de produtos de cuidados da pele anti-envelhecimento a crianças com menos de 13 anos não foi aprovado esta primavera, mas o deputado democrata Alex Lee disse que tenciona continuar a exigir responsabilidade à indústria. Lee e outros críticos afirmam que as marcas populares utilizam embalagens coloridas e nomes de produtos como “baby facial” para atrair jovens compradores, da mesma forma que as empresas de cigarros electrónicos e as marcas de bebidas alcoólicas criam sabores frutados que apelam aos utilizadores menores de idade.

Lee aponta a Europa como o exemplo correto. No ano passado, a União Europeia adoptou legislação que limita a concentração de retinol em todos os produtos de venda livre. A Apotek Hjartat, uma das principais cadeias de farmácias da Suécia, anunciou em março que deixaria de vender produtos de cuidados da pele anti-envelhecimento a clientes com menos de 15 anos sem autorização dos pais. “Esta é uma forma de proteger a saúde da pele, as finanças e o bem-estar mental das crianças”, afirmou a empresa.

Uma mãe “livrou-se de todos eles”

Por todo o país, mães ansiosas visitam dermatologistas com as suas filhas pequenas, carregam sacos cheios de produtos para a pele das suas filhas e perguntam: Isto é bom?

“Muitas vezes as mães dizem exatamente o que eu digo, mas querem que as suas filhas o ouçam de um especialista”, diz a Dra. Dendy Engelman, uma dermatologista em Manhattan. “Elas pensam que talvez ela o ouça a si, porque a mim não me ouve de certeza.”

A mãe de Mia, Sandra Gordon, adoptou uma abordagem diferente. Na primavera passada, reparou em manchas escuras no rosto de Mia e ficou alarmada. Gordon, uma enfermeira, deitou fora todos os produtos da sua filha.

“Havia sacos da Sephora em cima de outros sacos. Alguns estavam abertos, outros não, outros estavam cheios. Livrei-me de todos eles”, diz ela.

A Mia não era feliz. Mas quando entrou para o liceu, sentiu que a mãe tinha razão. Adoptou uma rotina simples, utilizando apenas sabonete facial e hidratante, e diz que a sua pele melhorou.

Scarlett, que vive em Sacramento, Califórnia, não se apercebeu dos primeiros sinais de que os produtos estavam a danificar a sua pele: Poucos dias depois de ter experimentado os produtos virais para a pele, desenvolveu uma erupção cutânea e sentiu um ardor. Scarlett pensou que não tinha usado o suficiente e começou a usar mais. Foi então que as suas bochechas rebentaram com uma dor intensa.

“Era tarde da noite. Ela veio a correr para o meu quarto a chorar. Todas as suas bochechas estavam queimadas”, recorda Anna Goddard, a mãe de Scarlett, que não se apercebeu da extensão da obsessão de Scarlett pelos cuidados com a pele.

Quando Goddard leu os ingredientes de cada produto, ficou chocado por encontrar retinol em produtos aparentemente comercializados para crianças, incluindo uma máscara facial com uma cara de gato na embalagem.

O que mais preocupa a mãe são as consequências psicológicas. Os comentários das crianças na escola provocavam uma ansiedade e uma auto-consciência constantes.

Goddard espera que haja mais proteção. “Não me tinha apercebido de que havia ingredientes nocivos nos produtos de cuidados da pele comercializados para crianças”, diz ela. “Devia haver algum tipo de aviso”.