Quase metade de todos os trabalhadores humanitários mortos em todo o mundo em 2024 morreram em Gaza, onde 183 funcionários humanitários foram mortos em ataques israelitas, informou a Organização das Nações Unidas na terça-feira.

A ONU condenou o número total de 383 mortes como uma “acusação vergonhosa” da apatia internacional e alertou que os números deste ano são igualmente alarmantes.

O número de 2024 representou um aumento de 31% em relação ao ano anterior, com mais 60 trabalhadores humanitários mortos no Sudão e dezenas em outras zonas de conflito.

A ONU disse que os actores estatais foram os perpetradores mais comuns, e a maioria dos mortos eram funcionários locais, alvejados no campo ou em suas casas.

Além das mortes, 308 trabalhadores humanitários ficaram feridos, 125 foram sequestrados e 45 detidos no ano passado, de acordo com o relatório da ONU divulgado no Dia Mundial da Ajuda Humanitária.

