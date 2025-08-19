GUERRA EM GAZA
ONU: Ataques israelitas em Gaza mataram muitos trabalhadores humanitários em 2024
A ONU condenou o número recorde de mortes de funcionários humanitários em 2024 como uma "acusação vergonhosa" da inércia internacional, alertando que os ataques a trabalhadores humanitários continuam alarmantemente elevados este ano.
A ONU condenou o número total de 383 mortes de trabalhadores humanitários como uma "vergonhosa demonstração" de apatia internacional. (Foto: Arquivo) / Reuters
Quase metade de todos os trabalhadores humanitários mortos em todo o mundo em 2024 morreram em Gaza, onde 183 funcionários humanitários foram mortos em ataques israelitas, informou a Organização das Nações Unidas na terça-feira.

A ONU condenou o número total de 383 mortes como uma “acusação vergonhosa” da apatia internacional e alertou que os números deste ano são igualmente alarmantes.

O número de 2024 representou um aumento de 31% em relação ao ano anterior, com mais 60 trabalhadores humanitários mortos no Sudão e dezenas em outras zonas de conflito.

A ONU disse que os actores estatais foram os perpetradores mais comuns, e a maioria dos mortos eram funcionários locais, alvejados no campo ou em suas casas.

Além das mortes, 308 trabalhadores humanitários ficaram feridos, 125 foram sequestrados e 45 detidos no ano passado, de acordo com o relatório da ONU divulgado no Dia Mundial da Ajuda Humanitária.

“Acusação vergonhosa da inércia internacional”

“Mesmo um único ataque contra um colega humanitário é um ataque contra todos nós e contra as pessoas que servimos”, afirmou o chefe da ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher. “Ataques desta magnitude, sem qualquer responsabilização, são uma acusação vergonhosa da inércia internacional.

Até agora, em 2025, 265 trabalhadores humanitários já foram mortos, de acordo com dados provisórios da Base de Dados de Segurança dos Trabalhadores Humanitários.

A ONU salientou que os ataques a funcionários humanitários violam o direito internacional e prejudicam os serviços de socorro a milhões de pessoas em zonas de guerra e catástrofes. “A violência contra os trabalhadores humanitários não é inevitável. Tem de acabar”, afirmou Fletcher.

A Organização Mundial da Saúde também relatou mais de 800 ataques a serviços de saúde em 16 territórios este ano, matando mais de 1.110 profissionais de saúde e pacientes e ferindo centenas de outros.

O Dia Mundial da Ajuda Humanitária, comemorado todos os anos em 19 de agosto, lembra o bombardeio de 2003 à sede da ONU em Bagdade, que matou 22 pessoas, incluindo o enviado da ONU, Sergio Vieira de Mello.

