Os líderes do Grupo dos Sete, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preparam-se para realizar conversações na segunda-feira nas Montanhas Rochosas canadianas, abordando questões como a possibilidade de encontrarem um terreno comum na escalada do conflito entre o Irão e Israel.

O encontro de três dias na cidade montanhosa de Kananaskis marca o regresso ao calendário diplomático internacional de Trump, que surpreendeu os aliados ao desafiar as normas e ao impor tarifas radicais tanto a amigos como a inimigos.

O Primeiro-Ministro canadiano, Mark Carney, tinha concebido uma agenda destinada a minimizar as divergências no seio do clube das democracias industriais ricas - Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos.

Mas Israel chocou o mundo dois dias antes da cimeira com um ataque militar maciço e surpresa contra o Irão.

O Canadá está agora a sondar os países sobre a possibilidade de fazer uma declaração conjunta sobre Israel e o Irão, disseram os diplomatas.

A declaração poderá apelar a um desanuviamento ou poderá simplesmente apoiar Israel, afirmando que este país tem o “direito de se defender” devido à contestação do trabalho nuclear do Irão.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse aos jornalistas que falou com o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, antes da cimeira e concordou que a culpa era do Irão.

“É claro que penso que uma solução negociada é, a longo prazo, a melhor solução”, disse ela, parando de apelar a um cessar-fogo imediato.

Trump elogiou os ataques israelitas, referindo que utilizaram armas americanas, apesar de Netanyahu ter desafiado os seus apelos públicos para adiar a ação enquanto os Estados Unidos procuravam uma solução negociada.

O Japão, que historicamente tem mantido laços cordiais com o Irão, rompeu com os aliados dos Estados Unidos e da Europa ao denunciar os ataques de Israel como “profundamente lamentáveis”.

As potências europeias evitaram criticar Israel por causa dos ataques ao Irão, apesar das preocupações com a situação humanitária na Faixa de Gaza sitiada.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou à contenção e instou o Irão a retomar as conversações com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que responsabilizou Teerão pela escalada de tensões sobre o seu programa nuclear.

Visita ao '51º Estado'

Trump está a visitar o Canadá, apesar de ter troçado do vizinho do norte dos Estados Unidos, que, segundo ele, estaria melhor como o 51º estado.

As tensões diminuíram desde que Carney, um antigo banqueiro central conhecido mais pela sua competência do que pelo seu talento, substituiu em março Justin Trudeau, uma antiga estrela da cena mundial de quem Trump não escondeu a sua antipatia.

Quando Trump visitou o Canadá pela última vez para uma cimeira do G7, em 2018, fugiu mais cedo e tweetou, a partir do Air Force One, insultos a Trudeau, dissociando os Estados Unidos da declaração final.

Mas as tensões profundas mantêm-se. Trump, que procura uma transformação radical de uma ordem económica global centrada no comércio livre, prometeu aplicar tarifas abrangentes a amigos e inimigos dos EUA a 9 de julho, um prazo que adiou uma vez.

Von der Leyen, que falou com Trump por telefone no sábado, manifestou a esperança de que os europeus possam chegar a uma solução e fez uma crítica velada à abordagem dos EUA.

"Vamos manter o comércio entre nós justo, previsível e aberto. Todos temos de evitar o protecionismo", afirmou.

Ligação entre a Ucrânia e o Irão

Von der Leyen apelou também ao Grupo dos Sete para que estabeleça uma ligação entre as crises no Irão e na Ucrânia, que foi atingida por drones vendidos à Rússia pelo estado clérigo de Teerão.

"O mesmo tipo de drones e mísseis balísticos concebidos e fabricados pelo Irão estão a atingir indiscriminadamente cidades na Ucrânia e em Israel. Por isso, estas ameaças têm de ser abordadas em conjunto", afirmou.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está entre os convidados e espera falar com Trump, que o ridicularizou publicamente quando se encontraram na Casa Branca a 28 de fevereiro.

Trump esperava forçar a Ucrânia a chegar rapidamente a um acordo com a Rússia, mas ficou frustrado depois de o Presidente Vladimir Putin ter recusado os apelos liderados pelos EUA para uma trégua temporária.

Trump falou por telefone com Putin no sábado, sobre o conflito entre Israel e Irão e sobre a Ucrânia.

Macron, no entanto, lançou dúvidas sobre a possibilidade de Putin servir de mediador no Médio Oriente.

O presidente francês dirigiu-se a Kananaskis depois de passar pela Gronelândia, onde denunciou as ameaças de Trump de se apoderar do território autónomo dinamarquês.

“Não é isso que os aliados fazem”, disse.

Trump, por seu lado, chegou à cimeira depois de ter participado num desfile militar em Washington que coincidiu com o seu aniversário, provocando protestos em todo o país por medidas vistas como cada vez mais autoritárias.