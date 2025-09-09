Dez pessoas morreram e outras 61 ficaram feridas quando um comboio de carga colidiu com um autocarro de dois andares no centro do México na segunda-feira, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu na cidade de Atlacomulco, no Estado do México, numa conhecida área industrial, quando o motorista do autocarro tentou atravessar a passagem antes do comboio, resultando no impacto devastador.

O acidente é um dos mais graves registados enquanto o país continua a desenvolver o seu sistema ferroviário.

“Infelizmente, este acidente resultou em múltiplas perdas humanas, o que entristece profundamente a nossa comunidade”, afirmou-se num comunicado do município.

O Ministério Público do Estado abriu uma investigação ao acidente, relatando que sete mulheres e três homens foram declarados mortos no local.

Imagens do local mostraram que o autocarro de dois andares, preso num congestionamento, tentou atravessar os carris para evitar o trânsito.