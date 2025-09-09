Dez pessoas morreram e outras 61 ficaram feridas quando um comboio de carga colidiu com um autocarro de dois andares no centro do México na segunda-feira, informaram as autoridades.
O acidente ocorreu na cidade de Atlacomulco, no Estado do México, numa conhecida área industrial, quando o motorista do autocarro tentou atravessar a passagem antes do comboio, resultando no impacto devastador.
O acidente é um dos mais graves registados enquanto o país continua a desenvolver o seu sistema ferroviário.
“Infelizmente, este acidente resultou em múltiplas perdas humanas, o que entristece profundamente a nossa comunidade”, afirmou-se num comunicado do município.
O Ministério Público do Estado abriu uma investigação ao acidente, relatando que sete mulheres e três homens foram declarados mortos no local.
Imagens do local mostraram que o autocarro de dois andares, preso num congestionamento, tentou atravessar os carris para evitar o trânsito.
O autocarro, que transportava 50 passageiros, estava a caminho da Cidade do México quando ocorreu a colisão. O veículo partiu-se ao meio e foi arrastado por vários metros. Moradores locais correram para ajudar os sobreviventes a sair dos destroços.
Equipas de emergência do Estado do México, da Comissão Nacional de Emergências, da Cruz Vermelha e da polícia local chegaram rapidamente ao local para prestar assistência médica e realizar operações de resgate.
As autoridades locais fecharam a rodovia que conecta o município à capital. A estrada é uma das mais movimentadas do estado, com milhares de trabalhadores a deslocar-se diariamente para a cidade.
Colisões entre comboios e veículos têm aumentado nos últimos anos, subindo para 784 em 2024, em comparação com 673 em 2021, de acordo com a agência federal mexicana.
Somente no primeiro trimestre deste ano, a agência registou 35 feridos e três mortes em acidentes desse tipo.
O trágico acidente ocorre num contexto de crescentes apelos dos moradores para que o governo implemente melhores medidas de segurança, iluminação e sinalização nas passagens de comboio, a fim de evitar novas tragédias.