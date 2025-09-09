AMÉRICA LATINA
Comboio colide com autocarro de dois andares no México, causando 10 mortos e 61 feridos
Segundo relatos, o motorista do autocarro tentava passar o comboio num cruzamento quando ocorreu a colisão.
Comboio colide com autocarro de dois andares no México, causando 10 mortos e 61 feridos
A colisão é uma das mais graves a ocorrer enquanto o país expande a sua rede ferroviária. / Reuters
9 de setembro de 2025

Dez pessoas morreram e outras 61 ficaram feridas quando um comboio de carga colidiu com um autocarro de dois andares no centro do México na segunda-feira, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu na cidade de Atlacomulco, no Estado do México, numa conhecida área industrial, quando o motorista do autocarro tentou atravessar a passagem antes do comboio, resultando no impacto devastador.

O acidente é um dos mais graves registados enquanto o país continua a desenvolver o seu sistema ferroviário.

“Infelizmente, este acidente resultou em múltiplas perdas humanas, o que entristece profundamente a nossa comunidade”, afirmou-se num comunicado do município.

O Ministério Público do Estado abriu uma investigação ao acidente, relatando que sete mulheres e três homens foram declarados mortos no local.

Imagens do local mostraram que o autocarro de dois andares, preso num congestionamento, tentou atravessar os carris para evitar o trânsito.

O autocarro, que transportava 50 passageiros, estava a caminho da Cidade do México quando ocorreu a colisão. O veículo partiu-se ao meio e foi arrastado por vários metros. Moradores locais correram para ajudar os sobreviventes a sair dos destroços.

Equipas de emergência do Estado do México, da Comissão Nacional de Emergências, da Cruz Vermelha e da polícia local chegaram rapidamente ao local para prestar assistência médica e realizar operações de resgate.

As autoridades locais fecharam a rodovia que conecta o município à capital. A estrada é uma das mais movimentadas do estado, com milhares de trabalhadores a deslocar-se diariamente para a cidade.

Colisões entre comboios e veículos têm aumentado nos últimos anos, subindo para 784 em 2024, em comparação com 673 em 2021, de acordo com a agência federal mexicana.

Somente no primeiro trimestre deste ano, a agência registou 35 feridos e três mortes em acidentes desse tipo.

O trágico acidente ocorre num contexto de crescentes apelos dos moradores para que o governo implemente melhores medidas de segurança, iluminação e sinalização nas passagens de comboio, a fim de evitar novas tragédias.

