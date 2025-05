Robert Francis Prevost, o primeiro papa dos Estados Unidos, tem um historial de trabalho missionário no Peru, mas também um conhecimento profundo do funcionamento interno da Igreja.

O novo Papa Leão XIV, natural de Chicago, foi encarregado pelo seu antecessor Francisco de dirigir o poderoso Dicastério para os Bispos, encarregado de aconselhar o pontífice sobre as nomeações de novos bispos.

O sinal de confiança de Francisco é uma prova do empenho de Prevost como missionário no Peru, nas “periferias” - zonas negligenciadas, longe de Roma, a que Francisco deu prioridade - e da sua reputação como “construtor” de pontes e moderado no seio da Cúria.

O arcebispo-bispo emérito de Chiclayo, no Peru, de 69 anos, foi nomeado cardeal por Francisco em 2023, depois de ter sido nomeado prefeito do dicastério, um dos departamentos mais importantes do Vaticano - e um cargo que o apresentou a todos os actores-chave da Igreja.

Os observadores do Vaticano tinham dado a Prevost as maiores hipóteses de ser Papa entre o grupo de cardeais norte-americanos, dada a sua tendência pastoral, visão global e capacidade de navegar na burocracia central.

O jornal italiano La Repubblica chamou-lhe “o menos americano dos americanos”, devido ao seu toque de linguagem suave.

A sua sólida formação em direito canónico foi também vista como reconfortante para os cardeais mais conservadores que procuram um maior foco na teologia.

'Não se pode voltar atrás'

Após a morte de Francisco, Prevost disse que "ainda havia muito a fazer" no trabalho da Igreja.

“Não podemos parar, não podemos voltar atrás. Temos de ver como é que o Espírito Santo quer que a Igreja seja hoje e amanhã, porque o mundo de hoje, no qual a Igreja vive, não é o mesmo que o mundo de há 10 ou 20 anos”, disse ao Vatican News no mês passado.

“A mensagem é sempre a mesma: anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, mas a forma de chegar às pessoas de hoje, aos jovens, aos pobres, aos políticos, é diferente”, disse.

Nascido a 14 de setembro de 1955, em Chicago, Prevost frequentou como noviço o seminário menor da Ordem de Santo Agostinho em Saint Louis, antes de se formar na Universidade Villanova de Filadélfia, uma instituição agostiniana, com uma licenciatura em matemática.

Depois de obter um mestrado em divindade na Catholic Theological Union de Chicago em 1982, e um doutorado em direito canónico em Roma, o poliglota juntou-se aos Agostinhos no Peru em 1985 para a primeira das suas missões de uma década naquele país.

TRT Global - Habemus Papam: Robert Francis Prevost tornou-se no primeiro Papa dos EUA Moderado, com vínculos com o Papa Francisco e experiência missionária no Peru, Prevost torna-se o 267º pontífice da Igreja Católica. 🔗

Quando regressou a Chicago, em 1999, foi nomeado prior provincial dos Agostinhos no Centro-Oeste dos EUA e, mais tarde, prior geral da ordem em todo o mundo.

Mas regressou ao Peru em 2014, quando Francisco o nomeou administrador apostólico da diocese de Chiclayo, no norte do país.

Quase uma década depois, a nomeação de Prevost em 2023 como chefe do dicastério ocorreu depois de o cardeal canadense Marc Ouellet ter sido acusado de agredir sexualmente uma mulher e se ter demitido por motivos de idade.

Mais tarde, o Vaticano arquivou o processo contra Ouellet por insuficiência de provas.

Prevost desempenha também as funções de presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.