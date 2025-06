Os soldados israelitas destacados em Gaza receberam ordens para disparar contra civis palestinianos desarmados que aguardavam ajuda humanitária, mesmo quando não havia qualquer ameaça, de acordo com uma investigação detalhada publicada pelo Haaretz na sexta-feira.

De acordo com o jornal israelita, as conversas com os soldados indicam que “os comandantes ordenaram às tropas que disparassem contra as multidões para as afastar ou dispersar, apesar de ser evidente que não representavam qualquer ameaça”.

“É um campo de morte”, disse um soldado ao Haaretz. Disse que, na sua posição, “entre uma e cinco pessoas eram mortas todos os dias” por fogo real, em vez de serem tomadas medidas não letais para controlar as multidões.

As revelações vieram na sequência de relatórios do Ministério da Saúde de Gaza, segundo os quais, desde 27 de maio, pelo menos 549 palestinianos foram mortos e mais de 4.000 ficaram feridos perto de centros de ajuda humanitária e de locais onde se encontram camiões de alimentos da ONU.

Os locais de distribuição de alimentos em questão são geridos pela Fundação Humanitária de Gaza, uma iniciativa de ajuda alegadamente coordenada pelas autoridades israelitas, por grupos evangélicos americanos e por empresas de segurança privadas, segundo os relatórios.

Um reservista israelita disse ao Haaretz que “Gaza já não interessa a ninguém”, descrevendo a zona como um espaço sem lei onde “a perda de vidas humanas não significa nada”.

Um oficial sénior da reserva também disse ao Haaretz: "Quando perguntámos por que razão abriram fogo, disseram-nos que era uma ordem vinda de cima... Posso dizer com certeza que as pessoas não estavam perto das forças e não as puseram em perigo. Foi inútil, mataram-nas por nada".

E acrescentou: “Esta coisa chamada matar pessoas inocentes, foi normalizada”.

De acordo com o relatório, o “procedimento de dissuasão” do exército inclui a utilização de morteiros, metralhadoras e fogo real de tanques, mesmo antes da abertura dos locais de ajuda ou muito depois do seu encerramento.

Nalguns incidentes, os “tiros de aviso” transformaram-se em ataques letais. Um soldado recordou ter recebido ordens para disparar um projétil contra uma multidão perto da costa.

“Sempre que disparamos, há baixas e mortes”, disse ele. “E quando alguém pergunta porque é que um morteiro é necessário, nunca há uma boa resposta.”

Os testemunhos dos soldados revelaram também o nome informal da sua operação nestas zonas: “Operação Peixe Salgado”, uma versão israelita do jogo infantil “Luz Vermelha, Luz Verde”, segundo o Haaretz.

O jornal refere ainda que o Mecanismo de Avaliação de Factos do exército recebeu instruções para investigar possíveis crimes de guerra relacionados com estes incidentes. Ainda assim, os oficiais que falaram com o Haaretz sugeriram que pouco está a ser feito para parar ou examinar a prática no terreno.

Uma fonte jurídica disse ao Haaretz: “Não se trata de algumas pessoas mortas, estamos a falar de dezenas de baixas todos os dias”.

Entre as unidades sob escrutínio encontra-se a Divisão 252, comandada pelo Brigadeiro-General Yehuda Vach, que, segundo o Haaretz, deu ordens diretas para disparar contra civis reunidos perto de camiões de ajuda da ONU.

Os soldados sob o seu comando afirmam que a política foi amplamente aceite sem qualquer contestação. “A ideia é fazer com que eles saiam, mesmo que só estejam ali para comer”, disse um oficial.

Os empreiteiros que trabalham perto destas zonas, muitas vezes com uma supervisão mínima, complicaram ainda mais a situação. Um soldado disse ao Haaretz que “qualquer empreiteiro privado que trabalhe em Gaza com equipamento de engenharia recebe 5.000 shekels (cerca de 1.500 dólares) por cada casa que demolir”.

Rejeitando os apelos internacionais para um cessar-fogo, o exército israelita tem levado a cabo uma ofensiva brutal contra Gaza desde outubro de 2023, matando cerca de 56.300 palestinianos, a maioria dos quais mulheres e crianças.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra o enclave.