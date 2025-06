Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 57 países membros da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) vão reunir-se em Istambul, nos dias 21 e 22 de junho, para a 51ª sessão do grupo, numa altura em que as tensões aumentam em Gaza, no Irão e no Médio Oriente em geral.

A reunião centrar-se-á nos desafios políticos, socioeconómicos e culturais enfrentados pelos países de maioria muçulmana. Espera-se a presença de mais de 1.000 delegados, incluindo funcionários dos Estados observadores, instituições afiliadas à OIC e organizações internacionais.

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, deverá discursar na sessão de abertura, no sábado, sobre a deterioração do ambiente de segurança na região.

Simultaneamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, assumirá a presidência rotativa do Conselho da OIC, no lugar de Lejeune Mbella Mbella, dos Camarões, e fará o discurso de abertura da cimeira.

Durante a reunião de dois dias, os ministros deverão debater uma vasta ordem de trabalhos, incluindo a actual guerra israelita contra Gaza, os esforços de reconstrução no enclave e os apelos renovados a uma solução de dois Estados para o conflito entre a Palestina e Israel.

A ordem de trabalhos abordará igualmente as consequências regionais mais vastas dos recentes ataques israelitas contra o Irão, analisando as suas implicações para a segurança regional e global. O reforço da cooperação intra-OCI face aos desafios comuns será também um dos pontos principais.

De acordo com fontes diplomáticas, Fidan salientará a intenção da Türkiye de dar prioridade à causa palestiniana durante a sua presidência. Fidan reiterará a posição de longa data de Ancara, segundo a qual a solução de dois Estados é essencial para uma paz justa e duradoura, apelidando-a de “a causa principal da instabilidade na região”.

Fidan deverá também alertar para o alargamento do âmbito das operações militares de Israel - citando os seus recentes ataques no Líbano, na Síria e no Iémen - e afirmar a determinação da Türkiye em conter uma nova escalada.

Espera-se que o Irão denuncie a agressão israelita

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, deverá estar presente na sessão de sábado, no meio do aumento das hostilidades entre Israel e o Irão.

Segundo uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, a sessão especial deverá centrar-se nos recentes ataques de Israel às instalações nucleares e militares iranianas, incluindo o ataque à central nuclear de Khondab, em Arak.

As forças armadas israelitas afirmaram ter visado um reactor de água pesada parcialmente construído no local, que, segundo as autoridades ocidentais alegam que, poderia ser utilizado para produzir plutónio para fins militares.

A Türkiye condenou veementemente os ataques, classificando-os como violações do direito internacional, e defendeu o direito do Irão a proteger a sua soberania.

Paquistão vai manifestar apoio à Palestina

O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Senador Mohammad Ishaq Dar, anunciou que irá reiterar o firme apoio de Islamabad à causa palestiniana e apelar a um cessar-fogo imediato em Gaza.

Dar deverá igualmente salientar a necessidade de estabilidade regional, de paz com a Índia e de ajuda humanitária urgente aos palestinianos.

A Malásia reafirmará o seu apoio à unidade muçulmana

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Malásia, Dato' Seri Mohamad Hasan, chefiará a delegação do seu país e apresentará uma declaração nacional em que serão definidas as posições da Malásia sobre questões fundamentais de interesse comum no âmbito da OIC.

Estas posições incluem o apoio inabalável ao direito dos palestinianos à autodeterminação, o combate ao aumento da islamofobia e do ódio religioso, o reforço da cooperação económica e a apresentação de iniciativas nacionais alinhadas com os objectivos colectivos da OCI.