SAÚDE & BEM-ESTAR
2 min de leitura
OMS: Nepal elimina a infeção viral da rubéola
Após campanhas em todo o país que abrangeram mais de 95% das crianças, o Nepal juntou-se a um pequeno grupo de estados declarados livres da rubéola.
OMS: Nepal elimina a infeção viral da rubéola
Sede da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra / Reuters
20 de agosto de 2025

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta segunda-feira que a rubéola deixou de ser um problema de saúde pública no Nepal.

“O sucesso do Nepal reflete o compromisso inabalável da sua liderança, os esforços persistentes dos profissionais de saúde e voluntários, e o apoio contínuo de comunidades ativas e informadas, garantindo um início saudável para os bebés e um futuro livre da doença da rubéola,” afirmou Catharina Boehme, responsável interina da OMS no Sudeste Asiático.

A região do Sudeste Asiático da OMS inclui o Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Mianmar, Nepal, Coreia do Norte, Sri Lanka, Tailândia e Timor-Leste, diferindo das categorias geográficas das Nações Unidas.

O Dr. Rajesh Sambhajirao Pandav, representante da OMS no Nepal, destacou que “esta conquista é o resultado de uma estreita colaboração entre o governo, profissionais de saúde dedicados, parceiros e comunidades.”

A nação do Himalaia lançou um programa nacional de imunização em 2012, incluindo a vacina contra a rubéola, para crianças de nove meses a 15 anos de idade.

Foram realizadas quatro campanhas nacionais em 2012, 2016, 2020 e 2024, e, até 2024, o Nepal alcançou uma cobertura superior a 95% para pelo menos uma dose da vacina contra a rubéola, suficiente para criar imunidade de grupo.

Recomendado

O país também introduziu um algoritmo de testes laboratoriais para vigilância, tornando-se o primeiro na região do Sudeste Asiático da OMS a criar tal sistema.

Até ao momento, quatro países dos 10 da região eliminaram o sarampo, enquanto seis, incluindo o caso mais recente, o Nepal, eliminaram a rubéola.

A rubéola, também conhecida como sarampo alemão, é uma infecção viral contagiosa que pode causar sérios danos, como aborto espontâneo, nados-mortos ou uma série de defeitos congénitos ao longo da vida em bebés, quando as mães contraem a doença durante a gravidez.

A infecção é geralmente leve em crianças e adultos.

A organização tem como objetivo eliminar o sarampo e controlar a rubéola na região até 2026, após rever os prazos anteriores.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us