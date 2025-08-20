A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta segunda-feira que a rubéola deixou de ser um problema de saúde pública no Nepal.

“O sucesso do Nepal reflete o compromisso inabalável da sua liderança, os esforços persistentes dos profissionais de saúde e voluntários, e o apoio contínuo de comunidades ativas e informadas, garantindo um início saudável para os bebés e um futuro livre da doença da rubéola,” afirmou Catharina Boehme, responsável interina da OMS no Sudeste Asiático.

A região do Sudeste Asiático da OMS inclui o Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Mianmar, Nepal, Coreia do Norte, Sri Lanka, Tailândia e Timor-Leste, diferindo das categorias geográficas das Nações Unidas.

O Dr. Rajesh Sambhajirao Pandav, representante da OMS no Nepal, destacou que “esta conquista é o resultado de uma estreita colaboração entre o governo, profissionais de saúde dedicados, parceiros e comunidades.”

A nação do Himalaia lançou um programa nacional de imunização em 2012, incluindo a vacina contra a rubéola, para crianças de nove meses a 15 anos de idade.

Foram realizadas quatro campanhas nacionais em 2012, 2016, 2020 e 2024, e, até 2024, o Nepal alcançou uma cobertura superior a 95% para pelo menos uma dose da vacina contra a rubéola, suficiente para criar imunidade de grupo.